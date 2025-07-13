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Шкодять собі самі: авіаційний експерт пояснив, чому «Шахеди» можуть пролітати всю Україну

14:22 13 липня 2025
шахед

Ворог чи не щодня посилює ракетно-дронові атаки, гинуть люди, руйнується інфраструктура. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна» Геннадій Хазан заявив, що ефективність боротьби проти російських безпілотників знизилась. А сталось це через те, що фахівців з мобільних груп перевели до підрозділів піхоти.

«Треба нагадати про ситуацію, яка відбувалася кілька місяців тому, — сказав він. — Тоді велику кількість фахівців із Сил ППО, людей із мобільних груп, які ефективно збивали цілі ворога, відправляли в піхоту. Так можна нашкодити самому собі. Від таких кроків будуть наслідки. Зараз вони очевидні».

Коли ж окупанти збільшили та масштабували кількість терористичних атак, додав Хазан, стало зрозуміло, що потрібно більше фахівців для мобільних груп.

«Окремі рішення військово-політичного керівництва шкодять державі. Тому ми маємо відповідні наслідки із протидією ворожим атакам», — констатував експерт.

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Нагадаємо, рф у рази збільшує виробництво дронів.

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