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Вигорів газон через спеку: як можна його швидко врятувати

21:02 13 липня 2025
догляд за газоном

Спекотне літо може негативно вплинути не лише на людей, а й на газони. Якщо ваш зелений килим перетворився на вигорілу жовту поверхню, не панікуйте. Багато садівників стикаються з цією проблемою, але гарна новина полягає в тому, що в більшості випадків газон можна ефективно відновити, пише видання Zielony ogrodek.

У першу чергу все залежить від ступеня пошкодження та швидкості реагування. Якщо пошкоджені лише листя трави, а коренева система залишається неушкодженою, трава має хороші шанси на відновлення. У разі глибшого пошкодження може знадобитися додатковий догляд.

Видаляйте сухі та мертві частини рослин, скошуючи траву якомога нижче. Згрібання рослинних залишків — видаляйте верхній шар ґрунту та будь-яку залишкову солому, щоб вода та повітря могли дістатися до коріння. Ретельний полив газону — інтенсивне зрошення допоможе вимити надлишки добрив та зволожити сухий ґрунт. Обприскування добривами — вносьте позакореневі добрива для зміцнення кореневої системи трави.

У випадку газону, обгорілого сонцем, правильне удобрення може допомогти відновленню. Однак, якщо пошкодження було спричинено надмірним удобренням, краще відкласти подальше удобрення та зосередитися на поливі та скарифікації.

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Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, варто вжити кількох профілактичних заходів. Поливайте газон вранці або ввечері, уникаючи поливу на повному сонці. Вносьте добрива згідно з рекомендаціями, уникаючи надмірного удобрення. Регулярне удобрення ґрунту покращує його структуру та доступність поживних речовин. Затінення — у місцях, особливо підданих впливу сонячного світла, розгляньте можливість використання сіток для затінення або рослин, що затінюють.

Раніше експерти розкрили секрет ідеального газону та назвали чотири помилки, яких припускається більшість дачників.

Фото: pixabay

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