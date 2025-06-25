Ще є шанси: Кеті Перрі та Орландо Блум намагаються налагодити стосунки

Кеті Перрі та Орландо Блум, які стикаються з напругою у своїх стосунках, планують серйозно та приватно обговорити поточні проблеми. Нещодавній космічний політ співачки привернув багато уваги, а її світове турне змушувало бути далеко від їхнього дому в Монтесіто. Однак 4 липня Кеті має прилетіти з Австралії, щоб зустрітися з Орландо та їхньою п'ятирічною донькою Дейзі.

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Джерело поділилося її сподіваннями на те, що цей час разом зможе полегшити тиск, який вони відчувають як сім'я, пише The News.

Багато говорять про їхнє розлучення, але, за словами джерела, ні Кеті, ні Орландо не готові розірвати стосунки.

«Вони не здалися, — сказав інсайдер. — Це важкий час, і він ще не закінчився. Вони обоє кохають одне одного, але вони живуть різним життям щонайменше рік і мають різні світогляди. Проте Кеті не хоче просто здаватися».

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Раніше повідомлялося, що Гейлі Бібер спростувала чутки про розлучення з Джастіном.

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