«Пастка успішності»: чому в усьому світі люди перестають гнатися за досягненнями

Тренди у способі життя змінюються. У перші два десятиліття нинішнього століття у світі було популярне досягаторство — прагнення постійного зростання, кар'єрного та фінансового. Для багатьох фінансово-кар'єрний успіх був практично синонімом щастя.

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Але потрапивши в так звану пастку успішності, багато хто раптом почав розуміти, що вибратися з неї не менш складно, ніж у ній опинитися. Бути весь час «продуктивним» загрожує втратою здоров'я та емоційним вигорянням. А найголовніше те, що десятки дипломів, наукові ступені, високі посади не додають щастя.

Сьогодні молоді люди у всьому світі відмовляються від досягаторства. Постійне прагнення до успіху може призвести до хронічного стресу та проблем в особистому житті.

Відмова від досягнень часто пов'язана з переосмисленням цінностей і пріоритетів. Люди починають розуміти, що успіх не повинен досягатися за будь-яку ціну, і що важливо знаходити баланс між роботою та особистим життям, а гнатися за щастям просто марно і безглуздо.

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