- 09:59 Пенсія у розмірі 14 тис. грн: хто з українців буде отримувати такі виплати у 2025 році (не судді і не прокурори)
- 09:36 Трамп бачив: головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке схопив за горло футболіста «Челсі» після фіаско у фіналі
- 09:29 «Він гарно говорить, а потім всіх бомбить»: після розмови з путіним Трамп хоче передати Україні, крім Patriot, і наступальну зброю, здатну досягти москви
- 08:57 Ворог обстріляв області на сході та півдні країни, є поранені
- 08:18 Проблеми Левів вирішаться самі собою, а Стрільцям треба бути обережнішими з грошима: гороскоп на 14 липня
- 00:14 Підсумки клубного чемпіонату світу-2025 з футболу: усі результати та відеоогляди матчів
- 13.07 22:29 «Пастка успішності»: чому в усьому світі люди перестають гнатися за досягненнями
- 13.07 22:02 Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто
- 13.07 21:32 Дивився вдалину: Кеті Перрі та її колишнього Орландо Блума застукали разом у відпустці
- 13.07 21:02 Вигорів газон через спеку: як можна його швидко врятувати
- 13.07 20:34 З перших місяців війни боронив країну: на Донеччині поліг вчитель з Чернігівщини
- 13.07 20:25 Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів
«Пастка успішності»: чому в усьому світі люди перестають гнатися за досягненнями
Тренди у способі життя змінюються. У перші два десятиліття нинішнього століття у світі було популярне досягаторство — прагнення постійного зростання, кар'єрного та фінансового. Для багатьох фінансово-кар'єрний успіх був практично синонімом щастя.
Але потрапивши в так звану пастку успішності, багато хто раптом почав розуміти, що вибратися з неї не менш складно, ніж у ній опинитися. Бути весь час «продуктивним» загрожує втратою здоров'я та емоційним вигорянням. А найголовніше те, що десятки дипломів, наукові ступені, високі посади не додають щастя.
Сьогодні молоді люди у всьому світі відмовляються від досягаторства. Постійне прагнення до успіху може призвести до хронічного стресу та проблем в особистому житті.
Відмова від досягнень часто пов'язана з переосмисленням цінностей і пріоритетів. Люди починають розуміти, що успіх не повинен досягатися за будь-яку ціну, і що важливо знаходити баланс між роботою та особистим життям, а гнатися за щастям просто марно і безглуздо.269
Читайте нас у Facebook
Бикам важливо проявити ініціативу, а Драконам — не піддаватися емоціям: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 липня
Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)