Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на 14 — 20 липня, а тарологи розповіли, що чекає на людей 14 липня. Карти Таро пророкують важливий день, в якому особливо гостро проявляться теми терпіння, контролю емоцій та особистої відповідальності, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Туз Денаріїв

Козерогам варто уважно поставитися до пропозицій та подій дня. «Туз Денаріїв» обіцяє початок нового фінансового чи кар'єрного етапу. Щоб досягти успіху, будьте чесні з собою та оточуючими. Ваші вчинки матимуть наслідки. День підходить для нових починань та інвестицій у майбутнє.

Водолій — Блазень

На Водоліїв чекає день легкості та свободи. Але перш ніж діяти імпульсивно, розберіться у своїх бажаннях. Відсутність відповідальності може призвести до невдач. Чітко сформульована ціль допоможе вам рухатися вперед. День гарний для сміливих рішень та подорожей.

Риби — Диявол

Рибам доведеться зіткнутися з викликом, що давно відкладається — будь то шкідлива звичка або токсичне оточення. Карта попереджає: настав час взяти контроль у свої руки та змінити ситуацію. Помилки можна виправити, але з повною усвідомленістю. День може стати початком вашого визволення.

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Овен — Колесо Фортуни

Овнам сьогодні доведеться зіткнутися із непередбачуваними зовнішніми обставинами. «Колесо Фортуни» каже, що все надходить вчасно, але не за планом. Ваш стійкий характер допоможе зберегти рівновагу. Важлива зустріч може відіграти ключову роль у майбутньому.

Телець — Помірність

Тельцям варто зберігати спокій, незважаючи на провокації оточуючих. Емоції можуть зіграти проти вас. Друга половина дня принесе внутрішню рівновагу, якщо вдасться впоратися із напругою. Вміння вчасно промовчати стане вашим козирем.

Близнюки — Четвірка Кубків

Для Близнюків день може стати прозрілим і відкриє несподівані можливості, які раніше здавалися прихованими. Важливо не прогаяти шанс, який підкине доля. День вдалий для аналізу помилок і переосмислення минулого. Ключ до майбутнього близько — не пропустіть його.

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Рак — Сімка Жезлів

Раки опиняться у ситуації, де треба буде відстояти свою позицію. Але надмірна наполегливість може зашкодити. Слухайте оточуючих і це допоможе уникнути конфліктів. Ваша сила — у гнучкості та вмінні вчасно відступити.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

На Львів чекає на день для саморозвитку та переосмислення цілей. Можливо, ви почнете дивитись на свої мрії з нової перспективи. День підходить для сміливих рішень та ризиків. Головне — діяти, якщо відчуваєте, що час змін настав.

Діва — Шістка Мечів

Дівам день може здатися млявим, але насправді відбуваються важливі внутрішні процеси. Відмовтеся від звичних схем і підтримайте тих, хто потребує вас. Турбота про інших дасть вам необхідну мотивацію.

Терези — Десятка Денаріїв

Терези можуть відчути коливання у виборі цілей, незважаючи на зовнішню стабільність. Гороскоп радить скласти чіткий план та дотримуватись його. День сприятливий для зміцнення сімейних зв'язків та планування майбутнього.

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Скорпіон — Сонце

На Скорпіонів чекає день ясності, натхнення та тепла. Відкритість та чесність принесуть підтримку оточуючих. Вам стане зрозумілою причина несправедливості, і почнеться нова світла смуга в житті.

Стрілець — Двійка Мечів

На Стрільцям чекає вибір між двома шляхами. Не намагайтеся все контролювати — важливо довіритися процесу і не прогаяти важливі деталі. Визначте пріоритети і рухайтеся в їхньому напрямку, уникаючи прагнення зробити все й одразу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перехід Урану до Близнюків вплине на долю знаків зодіаку.

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