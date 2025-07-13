Гроші будуть спрямовані на масштабні проєкти у сферах житла, транспорту, енергетики, теплопостачання, медицини, освіти, інфраструктури і підтримки громад.

Під час конференції з відновлення України (URC2025), яка відбулась 10−11 липня в Римі, було досягнуто домовленостей із партнерами на загальну суму у 3,6 млрд євро. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в телеграм у неділю, 13 липня.

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«На конференції із відновлення України команда Мінрозвитку провели низку зустрічей та підписали важливих документів — це фінансові домовленості на 3,6 млрд євро. Кошти узгоджено у вигляді інвестиційних угод, меморандумів, протоколів і спільних заяв, що були підписані, анонсовані або засвідчені. Вони спрямовуються на реалізацію масштабних проєктів у сферах житла, транспорту, енергетики, теплопостачання, медицини, освіти, інфраструктури, а також підтримки громад на місцях», — написав Кулеба.

Він додав, що ще майже 200 млн євро — вартість угод, які були підписані безпосередньо українськими громадами та регіонами з іноземними партнерами.

За словами Кулеби серед основних проєктів, це угоди з Банком розвитку Ради Європи на 200 млн євро для компенсацій за зруйноване житло внаслідок війни у межах програми єВідновлення. Ще 80 млн євро підуть на перший етап виплат компенсацій для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Окрема програму пільгової іпотеки для ветеранів та їх сімей з очікуваним обсягом у 60 млн євро. Ще на 1,5 млрд євро підписаний меморандум із урядом Італії про відкриття доступу України до італійських фінансових механізмів.

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«Для українських громад це означає нові можливості: страхове покриття для проєктів, щоб банки могли кредитувати без додаткових ризиків; пільгові кредити для муніципальних ініціатив із мінімальними відсотками та довгими строками; грантові компоненти та спеціальні умови для закупівлі товарів і послуг в італійських компаній, що дозволяє залучати технології й досвід, пряма підтримка малого і середнього бізнесу. Цей інструмент дозволятиме громадам реалізовувати складні проєкти впевнено, із захистом від фінансових ризиків і з доступом до ресурсів. Мова йде про новий формат партнерства, який планується масштабувати і на інші країни», — розповів віце-прем'єр.

Ще один важливий документ — угода з Європейським інвестиційним банком на 134 млн євро на відновлення критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах для сполучення між громадами, який дає змогу евакуювати, доставити гуманітарну допомогу, підтримати логістику.

Мінрозвитку також підписало Меморандум з Агентством розвитку промисловості Польщі про реалізацію проєктів з реконструкції та розбудови КПП Ягодин, а також ремонт об’їзної дороги міста Львова та траси Краківець-Львів-Шегині. Орієнтовна сума потенційного залучення — 200 млн євро.

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Погоджено два проєкти з ЄБРР для Укрзалізниці: 44 млн євро на створення мережі газової генерації та 10 млн євро на покращення доступності вокзалів.

Уряд Італії передасть Україні пʼять радіолокаційних систем та супутнє обладнання для підтримки базових функцій інфраструктури спостереження Украероруху.

«Це все — конкретні рішення, які матимуть результати в містах та селах України. Також важливо, що громади та регіони самостійно підписували угоди з іноземними урядами, бізнесом та фондами. Загальна сума домовленостей, укладених на місцевому рівні складає майже 300 млн доларів», — зазначив Кулеба.

Серед угод, які були підписані на рівні громад та регіонів: 116 млн дол затверджено зі Світовим банком в рамках прокєту RePower електро- і теплопостачання в семи містах — Миколаїв, Харків, Суми, Кривий Ріг, Кременчук, Славута, Чернігів; грант від Італії на 32,5 млн євро для збереження культурної спадщини Одеського регіону, 6 млн євро на відновлення та реконструкцію зрошувальних систем Одещини; ще 30 млн євро від Італії на реконструкцію дитячої лікарні в Одесі та 2,5 млн євро технічної допомоги на медичне обладнання; грант від Нідерландів на 35,5 млн євро на будівництво нової міської лікарні в Житомирі.

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