Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про старт експериментального проєкту створення Фонду муніципального орендного житла.

Зокрема, йдеться про запуск нової державної моделі, яка дозволить громадам формувати власний житловий фонд і надавати орендне житло за доступною ціною людям, які потребують підтримки.



Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, цей проєкт відкриває можливість створити сталі механізми забезпечення житлом у країні, що переживає затяжну війну та масштабні внутрішні переміщення.



«Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла. Це практичне рішення, яке дозволяє дати людям житло вже зараз — без складних процедур і тривалих очікувань. Ми впроваджуємо нову модель, яка працює системно,

прозоро і може бути масштабована», — заявив Кулеба.



Модель передбачає, що муніципалітети виступатимуть замовниками будівництва житла, а держава — організатором процесу: від нормативної бази до технічного супроводу та залучення фінансування.

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Агентство з відновлення забезпечуватиме координацію на місцях, а Міністерство розвитку громад та територій — повний

методичний супровід та відбір учасників. Житло надаватиметься за чітко визначеними критеріями.

Пріоритет — для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, родин загиблих захисників, військовослужбовців, дітей-сиріт, а також фахівців, які забезпечують життєдіяльність громад, — медиків, освітян, комунальників. Усі квартири будуть готові до заселення — з меблями, технікою, базовим ремонтом.

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Орендна плата буде розраховуватися з урахуванням доходу родини й регіональних умов — вона буде нижчою за ринкову.



Проєкт передбачає комбіноване фінансування: з місцевих бюджетів, кредитних ресурсів і грантів міжнародних партнерів.

Першим партнером, який підтвердив готовність до участі, став Європейський інвестиційний банк.



Пілотна фаза триватиме два роки. У межах неї буде реалізовано низку типових проєктів у різних регіонах.

Після завершення цієї фази модель муніципального житла буде масштабована по всій країні з урахуванням отриманого досвіду.



У міністерстві зазначають: вперше за роки незалежності в Україні формується механізм, який дозволяє розвивати муніципальне житло як окремий сегмент державної житлової політики. Це дає змогу реагувати на виклики часу — не точковими рішеннями,

а системним підходом, заснованим на прозорості, сталій архітектурі й орієнтації на потреби людей.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що ветеранам війни відшкодують витрати на оренду житла.

Фото Pixabay

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