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- 13.07 20:25 Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів
Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 13 липня Сумська громада перебувала під атакою ворожих БпЛА. Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення. Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан», — повідомив він.
Також Григоров зазначив, що у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один — поранений.
«Обстріл стався близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога. Мої співчуття рідним загиблого. Закликаю мешканців Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», напередодні вдень російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по Сумській громаді — там загинули двоє людей, були зруйновані та пошкоджені приватні будинки. А увечорі масованого удару БпЛА зазнала цивільна інфраструктура Шосткинської громади — горіли нежитлові приміщення.99
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