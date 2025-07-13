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Україна

Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів

20:25 13 липня 2025
Частина Сум залишилася без світла після нальоту дронів

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 13 липня Сумська громада перебувала під атакою ворожих БпЛА. Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення. Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан», — повідомив він.

Також Григоров зазначив, що у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один — поранений.

«Обстріл стався близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога. Мої співчуття рідним загиблого. Закликаю мешканців Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», напередодні вдень російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по Сумській громаді — там загинули двоє людей, були зруйновані та пошкоджені приватні будинки. А увечорі масованого удару БпЛА зазнала цивільна інфраструктура Шосткинської громади — горіли нежитлові приміщення.

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