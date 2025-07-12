Росіяни вдарили по Слов'янську з РСЗВ «Торнадо-С»: є жертви та руйнування (фото, відео)

Російські загарбники, які вдень 12 липня КАБом вбили двох людей під Сумами, вночі та вранці у суботу гатили по Донеччині — під вогнем перебував, зокрема, Слов'янськ.

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«Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із „Торнадо-С“ — загинула одна людина, троє отримали поранення. Зруйновано дві адмінбудівлі, два підприємства з десятк автомобілів», — повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін та додав, що під вогонь потрапив і Покровськ — там дві людини загинули і ще дві людини поранені, пошкоджено будинок.

В обласній прокуратурі уточнили, що засіб ураження влучив неподалік торговельного комплексу в Слов'янську. Загинув 34-річний чоловік.

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Росіяни з РСЗВ обстряляли торгівельний центр у Слов'янську. Фото прокуратури

«Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі. Пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня росіяни атакували західні регіони України «Шахедами» та крилатими ракетами — є жертви, зруйновані житлові будинки.

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Фото прокуратури

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