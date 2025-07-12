41.38 / 41.95 48.59 / 49.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Росіяни вдарили по Слов'янську з РСЗВ «Торнадо-С»: є жертви та руйнування (фото, відео)

18:09 12 липня 2025
В Слов'янську під час удару з РСЗВ загинула людина. Фото прокуратури

Російські загарбники, які вдень 12 липня КАБом вбили двох людей під Сумами, вночі та вранці у суботу гатили по Донеччині — під вогнем перебував, зокрема, Слов'янськ.

«Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із „Торнадо-С“ — загинула одна людина, троє отримали поранення. Зруйновано дві адмінбудівлі, два підприємства з десятк автомобілів», — повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін та додав, що під вогонь потрапив і Покровськ — там дві людини загинули і ще дві людини поранені, пошкоджено будинок.

В обласній прокуратурі уточнили, що засіб ураження влучив неподалік торговельного комплексу в Слов'янську. Загинув 34-річний чоловік.

РЕКЛАМА
Росіяни з РСЗВ обстряляли торгівельний центр у Слов'янську. Фото прокуратури

«Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі. Пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня росіяни атакували західні регіони України «Шахедами» та крилатими ракетами — є жертви, зруйновані житлові будинки.

РЕКЛАМА

Фото прокуратури

117

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Орбакайте з дочкою, фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/p/DKuTVmquQZa/?hl=ua&amp;img_index=2

Вже вища за маму: Орбакайте показала, як виглядає красуня-онука Алли Пугачової

Шабунін отримав підозру від ДБР, фото з відкритих джерел

Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах, — ветеран

Розклад карт Таро на 13 липня. Фото Pixabay

Левам — «Король Пентаклів», Овнам — «Туз Жезлів», а Тельцям — «Ієрофант»: Таро-прогноз та поради карт на 13 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів