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Відмиє не тільки посуд, а й брудний унітаз: унікальний засіб для очищення
Ви коли-небудь ловили себе на думці, що навіть після ретельного прибирання унітаз все одно виглядає не так біло, як хотілося б? Жовтий наліт, іржаві патьоки, забруднення, що в'їлися, і неприємний запах — все це можна видалити за допомогою йоду, коли його залити в середину.
А нещодавно в Мережі завірусився ще один метод прибирання, в основі якого — приготування чудо-гелю за методом «таблеток для посудомийної машинки». Про нього розповіла німецька господиня під «ніком» Мері Мессі.
Отже, представляємо вам чудо-засіб, для приготування якого вам знадобиться всього 5 простих інгредієнтів, які, напевно, знайдуться на вашій кухні:
Крохмаль (3 ст. л.): Потужний абсорбент, що вбирає забруднення та неприємні запахи.
Оцет 9% (2 ст. л.): Розчиняє наліт, іржу та вапняний камінь, повертаючи унітазу сяючий вигляд.
Лимонна кислота (4 ст. л.): Освітлює поверхню, відбілює потемнілі ділянки та надає свіжого аромату.
Засіб для миття посуду (100 мл): Підсилює очищувальні властивості суміші, видаляючи жирні забруднення та надаючи блиску.
Вода (2 склянки): Служить основою для гелю, забезпечуючи рівномірний розподіл компонентів, що чистять.
Як приготувати цей чарівний засіб у домашніх умовах?
У невеликій каструлі змішайте крохмаль із водою. Поставте каструлю на повільний вогонь і постійно помішуючи, нагрівайте суміш до загусання (приблизно 5−7 хвилин). Важливо не допустити утворення грудок!
Зніміть каструлю з вогню і додайте оцет та лимонну кислоту. Злегка підігрійте суміш (не кип'ятіть!), Щоб компоненти краще розчинилися. Влийте засіб для миття посуду та ретельно перемішайте до отримання однорідної консистенції. У вас повинен вийти густий, трохи тягучий гель.
Як правильно використовувати чудо-гель для очищення унітазу?
Рясно нанесіть приготовлений гель на забруднені ділянки унітазу, приділяючи особливу увагу області під обідком та отвором зливу.
Залишіть засіб на 3 години (для видалення стійких забруднень можна залишити на ніч). Ретельно змийте гель водою та насолоджуйтесь бездоганною чистотою та свіжістю вашого унітазу!
Чому цей натуральний засіб кращий за магазинну «хімію»?
Безпека та екологічність: Не містить агресивних хімікатів, які можуть пошкодити сантехніку та нашкодити навколишньому середовищу.
Економія: Вартість інгредієнтів для приготування цього засобу в рази нижча за ціну дорогих магазинних аналогів.
Ефективність: Справляється з сечовим каменем, іржею, бактеріями та іншими забрудненнями не гірше, а іноді й краще за професійні засоби.
Раніше «ФАКТИ» писали, як позбутися сечового каменю.1398
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