Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися

Почистити унітаз до стану майже нового допоможе суміш, яку рекомендувала блогерка Марина. Господиням також підійдуть поради від Maria Taryn.

А от британське видання для господинь запропонувало незвичний метод очищення унітаза за допомогою йоду.

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Видання пише, що про цей маловідомий, але ефективний трюк для догляду за унітазом знають навіть далеко не всі досвідчені клінери.

Але копійчаний антисептик здатний творити чудеса, залишаючи сантехніку білою без титанічних зусиль.

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Як відомо, йод має потужні антисептичні властивості, які роблять його грізною зброєю проти бактерій, грибків, плісняви ​​та вапняного нальоту.

Завдяки своїй плинності та проникаючій здатності, йодна настойка легко досягає найбільш важкодоступних місць під обідком унітаза і всередині зливного отвору, знищуючи колонії мікроорганізмів прямо біля їхнього джерела.

Йод не тільки дезінфікує, а й ефективно нейтралізує неприємні запахи, даруючи санвузлу відчуття свіжості.

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Застосовувати йод дуже просто. Половину флакона аптечного йоду (5% спиртовий розчин) вилити під обідок унітаза й залишити на всю ніч.

Вранці просто спустити воду з бачка. Видимих ​​слідів йоду після змиву зазвичай не залишається.

Після такої обробки на поверхнях формується тонка захисна плівка, яка продовжує пригнічувати зростання бактерій і сповільнює утворення нового нальоту.

Спосіб заслуговує на увагу завдяки тому, що проводиться глибока дезінфекція сантехніки. Знищуються патогенні мікроорганізми не тільки на видимих ​​поверхнях, а й у важкодоступних зонах і навіть частково у зливному каналі.

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Ще йод ефективно нейтралізує стійкі каналізаційні аромати, освіжаючи повітря у туалеті.

Регулярне застосування йоду уповільнює відкладення вапна та сечового каменю, полегшуючи подальше прибирання.

До того ж вартість флакона йоду незрівнянно нижча за ціни на спеціалізовані засоби для чищення преміум-класу.

Й на відміну від агресивних кислот, йод не пошкоджує гумові ущільнювачі та не роз'їдає старі каналізаційні труби.

Для підтримки чистоти та профілактики достатньо застосовувати метод 1−2 рази на тиждень.

Раніше ми розповідали про ще один бюджетний спосіб чищення унітаза.

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