Чемпіона росії з футболу розвели на величезні гроші

Чемпіон росії та Грузії з футболу, відомий російський ексворотар 60-річний Заур Хапов, який тренує голкіперів московського «Локомотива», став жертвою шахраїв, повідомляє Telegram-канал Sport Baza. Раніше «даїшник» та компанія розвели олімпійського чемпіона майже на 100 тисяч доларів.

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За даними джерела, Хапову почали надзвонювати з 20 червня. Аферисти дзвонили тренеру на телефон, писали в Telegram, представляючись або співробітниками федерального казначейства, або силовиками. Хапова обдурювали майже місяць і зрештою переконали, що шахраї можуть отримати доступ до його банківських рахунків, а отже, гроші треба зняти і покласти кудись у безпечніше місце. Наприклад, віддати кур'єру.

У липні тренер кілька разів зустрічався з кур'єрами та передавав їм свої накопичення. Одна з таких зустрічей, за даними джерел, пройшла у колишнього воротаря вдома. Загалом Хапов передав 11,7 млн рублів (близько 150 тисяч доларів!) і лише після цього здогадався, що грошей він більше не побачить.

Нагадаємо, що Заур Хапов — чемпіон росії у складі «Аланії», чемпіон Грузії у воротарському светрі «Іберії» та володар кубка рф у лавах «Локомотива». У складі збірної росії голкіпер провів три матчі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної росії розвела на величезні гроші колишня дружина-шахрайка.

Фото ріа «новини»

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