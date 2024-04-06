«Даїшник» та компанія «розвели» олімпійського чемпіона майже на 100 тисяч доларів

Один із найтитулованіших волейболістів росії, олімпійський чемпіон Максим Михайлов став жертвою шахраїв, повідомляє Telegram-канал SHOT. Раніше в рф пограбували олімпійську чемпіонку, яка народилася у Львові.

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Як виявилось, невідомі зв'язалися з гравцем казанського «Зеніта» у вересні минулого року, стверджуючи, що нібито з рахунку волейболіста хтось намагається зняти гроші, а щоб уникнути цього, потрібно терміново переказати кошти на безпечний рахунок.

36-річний спортсмен, не підозрюючи каверзи, сходив до банкоматів і переказав на рахунок «рятівників» близько 8,4 млн рублів (приблизно 91 тисячу доларів).

За цим фактом було порушено кримінальну справу за статтею «шахрайство в особливо великому розмірі». І ось 6 квітня за підозрою у скоєнні злочину затримали інспектора дорожньо-патрульної служби управління мвс росії по Казані. За версією слідства, поліцейський допомагав шахраям переводити в готівку викрадені кошти, у тому числі і у гравця «Зеніта». Інші члени банди також затримані.

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Зазначимо, що Максим Михайлов є володарем повного комплекту олімпійських нагород: «бронза» Пекіна-2008, «срібло» Токіо-2020 та «золото» Лондона-2012. Також волейболіст двічі став чемпіоном Європи, а ще виграв Кубок світу, Лігу націй і Світову лігу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що триразова олімпійська чемпіонка ціною травми затримала автограбіжника.

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Фото ВК «Зеніт»

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