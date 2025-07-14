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- 14.07 21:31 Серце розривається: Селена Гомес порушила мовчання у соціальних мережах
Серце розривається: Селена Гомес порушила мовчання у соціальних мережах
Селена Гомес, навколо весілля якої багато галасу і чуток, порушила мовчання у соціальних мережах з важливої причини. 32-річна акторка та співачка написала в Instagram зворушливий допис на підтримку жертв повені у Техасі.
Зірка поділилася, що вона жертвує кошти до Фонду допомоги постраждалим від повені округу Керр, і додала посилання для пожертвування для своїх підписників, пише The News.
Вона написала, що її серце «розривається» через людей, які втратили своїх близьких, і людей, які не можуть знайти свої родини після катастрофічного інциденту.
Гомес також закликала своїх шанувальників долучитися та зробити пожертву на благо постраждалих, а також поділилася номерами телефонів для екстрених випадків, за якими можна отримати допомогу.
Це сталося на тлі того, що весільні плани Гомес привернули багато уваги в соціальних мережах. Після того, як її наречений Бенні Бланко в нещодавньому інтерв'ю розповів, яким вони хочуть бачити своє весілля, шанувальники вважають, що скоро це вже нарешті станеться. Відомо, що пара одружується влітку, проте точну дату не розкрили.
Раніше Селена відповіла на чутки про зраду її нареченого Бенні Бланко.303
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