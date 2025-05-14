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Селена Гомес відповіла на чутки про зраду її нареченого Бенні Бланко
Селена Гомес не сидить склавши руки, коли справа доходить до спростування чуток. 32-річна співачка чітко дала шанувальникам зрозуміти, що з її давньою подругою Терезою Марі все гаразд. Днями зірка опублікувала ностальгічний пост в інстаграмі, показавши слайд-шоу з милими знімками людей з її близького оточення. Попереду та по центру була фотографія Тейлор Свіфт у рамці та її знімок з Терезою Марі, пише Hola.
Цей момент викликав здивування, оскільки ширилися чутки про можливий розрив між ними після того, як шанувальники помітили, що Селена тихо відписалася від Терези в інстаграмі. Дехто навіть припускав, що Бенні Бланко, наречений Селени, якось до цього причетний.
Але ось пост Гомес з невимушеним підписом про відпочинок та спогади: «Невеликий вибух з минулого, бо я лежу горизонтально та дещо згадую». Це читалося як недбала, але водночас гостра відповідь на галас.
Для багатьох відписка стала шоком. Тереза Марі — не просто чергова інфлюенсерка, вона є авторкою OnlyFans, але, що ще важливіше, вона роками була частиною кола Селени. Вони вперше зустрілись під час спільної роботи у 2018 році, а до 2019 року Селена публічно захоплювалася їхньою дружбою. У зворушливому пості вона написала: «Вона навчила мене дивитися на життя весело, безтурботно та підбадьорливо. Вона показала мені, як бути сильною та безстрашною жінкою… Я люблю тебе і так тобою пишаюся». Зв'язок здавався міцним.
Зі зростанням публічності й заручинами Селени з музичним продюсером Бенні Бланко «детективи» соцмереж почали плести теорії про невірність та роман між Бенні та Терезою. Але ось у чому річ: жодна з теорій не мала підтвердження. У Селени не було жодних заяв, тільки карусель в інстаграмі та легка ностальгія.
Її рішення включити Терезу до фотодобірки було або чистим збігом обставин (малоймовірним), або стратегічним м’яким запуском повідомлення: тут немає жодної сварки та жодного скандалу зі зрадою.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Гейлі Бібер засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко.65
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