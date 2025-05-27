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Книга рецептів

«Той самий смак дитинства»: відома блогерка нагадала рецепт «Наполеона» на мінералці

10:46 27 травня 2025
Торт «Наполеон», фото скриншот відео

Львівська господиня Лілія Цвіт постійно ділиться авторськими рецептами смачної випічки, які подобаються нашим читачам. Цього разу Лілія запропонувала рецепт торта «Наполеон» на мінералці, який пекли її мама та бабуся.

«Пам'ятаєш смак „Наполеона“ з дитинства? Той, що пекла мама і бабуся на день народження для всієї родини! І строго попереджали: не чіпати, доки гості не прийдуть! Ніжний, хрусткий, натуральний. З легким запахом ванілі та домашнього молока. Його вже не купиш у магазині», — пише господиня й запевняє, що цей торт поверне всім, хто його спробує, смак дитинства.

Інгредієнти (форма 28см):

Коржі:
Вершкове масло — 500 г
Борошно — 700 г
Мінеральна вода (холодна) — 150 мл
Жовтки — 3 шт.
Оцет — 2 ст.л.

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Крем:
Молоко — 1л.
Цукор — 250 г.
Ванільний цукор — 10 г
Кукурудзяний крохмаль — 100 г
Вершкове масло — 400 г.

Приготування:

Для приготування крему потрібно змішати молоко, цукор, ванільний цукор й варити на маленькому вогні.

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Далі додати кукурудзяний крохмаль й варити доки, крем не стане густим. Залишити крем остигати.

Для приготування коржів до просіяного борошна натерти холодне вершкове масло й перетерти до утворення крихти.

Окремо з'єднати мінеральну воду, оцет та жовтки. Все перемішати.

Додати суміш до борошняно-масляної крихти, перемішати.

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Довго місити не потрібно — тільки щоб утворилася грудка тіста, яку потім розділити на 13 частин.

Відправити тісто у холодильник на одну годину.

Кожен шматочок тіста розкачати одразу на пергаменті, на якому воно буде випікатись.

Обрізати краї, тісто проколоти виделкою, щоб при випіканні воно не підіймалося.

Випікати 5−7 хвилин за температури 180 градусів.

Для крему збити м'яке вершкове масло, поступово додавати заварний крем.

Кожний корж щедро змастити кремом.

Верхній корж та боки торта обсипати крихтами з обрізків.

Відправити торт у холодильник на 6−8 годин, щоб він просочився.

Прикрасити торт можна полуницею, сезон якої вже почався.

Раніше ми публікували рецепт пирога з малиною. А любителям огірків підійде рецепт кисло-солодкого салату від блогера Івана Янюка.

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