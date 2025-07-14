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Міністром освіти не може бути плагіатор, корупціонер, прихильник Шкарлета: студенти вийшли проти Вітренка

18:14 14 липня 2025
Мітинг студентів проти призначення міністром освіти та науки депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» та голову бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка

Студентство організувало мітинг проти ймовірного призначення міністром освіти та науки депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» та голову бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка. Про це повідомила «Українська правда. Життя».

За даними видання, Андрія Вітренка розглядають на пост наступного міністра освіти і науки України. Наразі він працює у відомстві заступником міністра.

«Як тільки ми побачили у різних джерелах, що Вітренко — основний кандидат на посаду міністра освіти, ми одразу зустрілись зі студентами та вирішили, що будемо протестувати», — зазначив очільник уряду студентів Українського католицького університету Олександр Липинський.

Мітинг організували на Арсенальній площі у Києві. Співорганізаторами протесту стали Український католицький університет (УКУ), Київська школа економіки (KSE), Києво-Могилянська Академія (НаУКМА), Українські студенти за свободу (УСС) та Українська асоціація студентів (УАС).

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Студенти зазначають, що у протесту дві основні мети:

• не допустити Вітренка на посаду очільника МОН;

• звільнити його з посади заступника очільника МОН.

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Студенти планують провести ідентичну акцію 15 липня. Вони наголошують: якщо Вітренка призначать очільником МОН або виконувачем обовʼязків міністра, протести стануть регулярними.

«Ми вважаємо, що міністром освіти не може бути плагіатор, корупціонер, прихильник Шкарлета та людина, яка не вважає студентство субʼєктним», — сказав голова ради студентів УКУ Марко Стемковський.

Як повідомлялося, у 2025 році активісти виявили ознаки плагіату в шести наукових роботах та кандидатській дисертації Андрія Вітренка. Аналіз праць показав, що посадовець МОН «запозичував» у російських і казахстанських вчених.

Окрім цього, Вітренко потрапив на «плівки Комарницького», на яких «смотрящий за Києвом» роздає вказівки та реалізовує земельні схеми.

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Раніше народний депутат VIII скликання Борислав Береза зазначав, що «слуги» мають відкликати Вітренка з керівних посад за причетність до корупційних діянь.

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