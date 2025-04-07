Вітренка хочуть зняти з голови фракції «слуг» в Київраді, щоб вщухнув скандал через його зв’язки з Комарницьким, — Береза

Влада планує зняти Андрія Вітренко з посади голови фракції «Слуга народу» у Київраді через скандал із Комарницьким, намагаючись врятувати свою репутацію. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат VIII скликання Борислав Береза. За інформацією його джерел у владі, Вітренко планують замінити на Лілію Пашинну.

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«Тепер, коли НАБУ активно дихає в потилицю Комарницькому, влада почала замітати сліди. І схоже, що перший, хто летить із човна — Вітренко. Його планують зняти з посади голови фракції. Причина проста — він є на плівках Комарницького і зізнався, що „вирішував питання по Києву“. „Злі язики“ у владі кажуть, що Вітренка замінять на Лілію Пашинну. А останнього, в разі появи нових записів з ним, зіллють, як злили його друга-хабарника Трубіцина, який втік за кордон», — написав Борислав Береза.

Він зазначив, що влада не хоче втрачати контроль над бюджетною комісією, яку зараз очолює Вітренко.

«Влада до останнього намагається утримати її під своїм контролем. Бо там — мільярди Києва. А контроль над столицею для „слуг“ завжди розглядався виключно у контексті контролю над грошовими потоками. І от Вітренко зашкварився. Наскільки мені відомо, влада намагається тиснути на НАБУ, щоб ті не публікували записи розмов Вітренка. Багато хто у владі хвилюється, що коли НАБУ дотягнеться до Вітренка, почнеться справжній серіал. Але є вірогідність, що на той момент Вітренко буде рядовим слугою-ноунеймом або взагалі складе мандат. Йому влада в цьому допоможе», — написав Береза.

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Раніше повідомлялося, що члени земельної комісії Київради від «Слуги народу» задекларували елітні будинки, дільниці та автомобілі на мільйони, які придбали за минулий рік. Зокрема, Андрій Вітренко задекларував новий будинок у Києві, записаний на його батька.

Також Борислав Береза раніше заявляв, що «зелений коридор» для виїзду Комарницького за кордон організувала влада.

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