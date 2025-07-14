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Спорт

Володар «Золотого м'яча» майже у 40 років підписав контракт із європейським грандом (фото, відео)

22:34 14 липня 2025
Лука Модрич

Володар «Золотого м'яча"-2018, найтитулованіший футболіст в історії «Реала» 39-річний хорват Лука Модрич, який попрощався з Королівським клубом після 13 років виступів, підписав контракт із «Міланом», повідомляє офіційний сайт «червоно-чорних».

Угода віцечемпіона світу у складі збірної Хорватії з італійським грандом розрахована на один рік із можливістю пролонгації ще на сезон. У «Мілані» Модрич гратиме під своїм звичним 14-м номером. За інформацією ЗМІ, зарплата хорвата становитиме 3,5 млн євро на рік.

До речі, після прибуття до Мілана для підписання контракту з улюбленою командою свого дитинства Лука Модрич записав відеозвернення до вболівальників колишньої команди Андрія Шевченка.

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«Усім привіт! Я щойно приземлився у Мілані. Дуже щасливий бути тут, щоб почати новий розділ у моїй кар'єрі. Великий привіт всім», — заявив півзахисник на відео в соцмережах «червоно-чорних».

Нагадаємо, що за свою яскраву кар'єру Лука Модрич раніше грав лише за три клуби — загребське «Динамо», «Тоттенхем» та «Реал», з яким (597 офіційних матчів!) виграв 28 трофеїв. У футболці збірної Хорватії футболіст провів рекордні 188 поєдинків.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Лука Модрич виграв у суді 3,5 мільйона євро.

Фото ФК «Мілан», ФК «Реал»

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