Кабачкова запіканка з курячим фаршем: сезонні ласощі від відомої фудблогерки з Житомира

Страви з кабачків дуже популярні серед українських господинь. Вони низькокалорійні й готуються швидко з простих продуктів.

Блогерка з Житомира zhuravlina_cooking запропонувала рецепт смачної запіканки з кабачків з курячим фаршем.

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За словами дівчини, вся її сім'я просто обожнює цю запіканку. Завжди всі просять подвійну порцію.

Кабачкова запіканка з курячим фаршем

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Інгредієнти:

курячий фарш — 350−400 гр

кабачок — 500 гр (1шт.)

морква — 1 шт. велика

помідор — 1 шт. великий

яйця — 2 шт. С0 (великі) або 3 С1 (середні)

сир твердий (краще моцарелла) — 120−150 гр

часник — 2−3 зубчики

зелень (в мене кріп) — невеликий пучечок

борошно або панірувальні сухарі

сіль та перець за смаком.

Приготування:

Кабачок натерти на грубу тертку, віджати зайву рідину та додати до курячого фаршу.

Туди ж додати на дрібну тертку натерту моркву, дрібно нарізаний кріп, яйця та сіль за смаком. Все перемішати.

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Форму змастити олією, посипати панірувальними сухарями.

Викласти кабачкову масу та розрівняти ложкою. Зверху викласти нарізані великими кружальцями помідори.

Випікати в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 40−45 хвилин.

За 10 хвилин до готовності посипати натертим на грубу тертку сиром, краще моцареллою та допікати до золотистої скоринки.

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Раніше ми розповідали, як за 20 хвилин приготувати смачну вечерю з кабачків та курки.

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