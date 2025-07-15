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Кабачкова запіканка з курячим фаршем: сезонні ласощі від відомої фудблогерки з Житомира
Страви з кабачків дуже популярні серед українських господинь. Вони низькокалорійні й готуються швидко з простих продуктів.
Блогерка з Житомира zhuravlina_cooking запропонувала рецепт смачної запіканки з кабачків з курячим фаршем.
За словами дівчини, вся її сім'я просто обожнює цю запіканку. Завжди всі просять подвійну порцію.
Кабачкова запіканка з курячим фаршем
Інгредієнти:
курячий фарш — 350−400 гр
кабачок — 500 гр (1шт.)
морква — 1 шт. велика
помідор — 1 шт. великий
яйця — 2 шт. С0 (великі) або 3 С1 (середні)
сир твердий (краще моцарелла) — 120−150 гр
часник — 2−3 зубчики
зелень (в мене кріп) — невеликий пучечок
борошно або панірувальні сухарі
сіль та перець за смаком.
Приготування:
Кабачок натерти на грубу тертку, віджати зайву рідину та додати до курячого фаршу.
Туди ж додати на дрібну тертку натерту моркву, дрібно нарізаний кріп, яйця та сіль за смаком. Все перемішати.
Форму змастити олією, посипати панірувальними сухарями.
Викласти кабачкову масу та розрівняти ложкою. Зверху викласти нарізані великими кружальцями помідори.
Випікати в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 40−45 хвилин.
За 10 хвилин до готовності посипати натертим на грубу тертку сиром, краще моцареллою та допікати до золотистої скоринки.
Раніше ми розповідали, як за 20 хвилин приготувати смачну вечерю з кабачків та курки.236
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