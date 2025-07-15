41.43 / 41.98 48.60 / 49.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кабачкова запіканка з курячим фаршем: сезонні ласощі від відомої фудблогерки з Житомира

12:46 15 липня 2025
Кабачкова запіканка, фото скриншот відео

Страви з кабачків дуже популярні серед українських господинь. Вони низькокалорійні й готуються швидко з простих продуктів.

Блогерка з Житомира zhuravlina_cooking запропонувала рецепт смачної запіканки з кабачків з курячим фаршем.

За словами дівчини, вся її сім'я просто обожнює цю запіканку. Завжди всі просять подвійну порцію.

Кабачкова запіканка з курячим фаршем

РЕКЛАМА

Інгредієнти:
курячий фарш — 350−400 гр
кабачок — 500 гр (1шт.)
морква — 1 шт. велика
помідор — 1 шт. великий
яйця — 2 шт. С0 (великі) або 3 С1 (середні)
сир твердий (краще моцарелла) — 120−150 гр
часник — 2−3 зубчики
зелень (в мене кріп) — невеликий пучечок
борошно або панірувальні сухарі
сіль та перець за смаком.

Приготування:
Кабачок натерти на грубу тертку, віджати зайву рідину та додати до курячого фаршу.

Туди ж додати на дрібну тертку натерту моркву, дрібно нарізаний кріп, яйця та сіль за смаком. Все перемішати.

РЕКЛАМА

Форму змастити олією, посипати панірувальними сухарями.

Викласти кабачкову масу та розрівняти ложкою. Зверху викласти нарізані великими кружальцями помідори.

Випікати в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 40−45 хвилин.

За 10 хвилин до готовності посипати натертим на грубу тертку сиром, краще моцареллою та допікати до золотистої скоринки.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, як за 20 хвилин приготувати смачну вечерю з кабачків та курки.

236

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Цей період буде непростим для одних і дуже щедрим для інших, фото з відкритих джерел

Овнам та Тельцям — бонуси, Скорпіонам — підробіток: фінансовий гороскоп на тиждень 14 — 20 липня

Як ефективно відмити унітаз&nbsp;— Засіб для очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Відмиє не тільки посуд, а й брудний унітаз: унікальний засіб для очищення

Кабачки, фото скріншот відео

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

Переможниця 15 сезону кулінарного реаліті «МайстерШеф» Ненсі Топко

«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті

Наступний матеріал
Новини партнерів