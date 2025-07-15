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Здоров'я та медицина

Змініть це у своєму харчуванні й забудете про проблеми з кишечником

21:03 15 липня 2025
правильне харчування при проблемах із кишечником

Проблеми з кишечником, такі як здуття живота, біль у животі, закреп або синдром подразненого кишечника, є поширеними захворюваннями, з якими багато людей борються щодня. Однією з основних причин є неправильне харчування — дієта з низьким вмістом клітковини та високим вмістом оброблених продуктів, цукру та насичених жирів негативно впливає на кишкову флору. Також важливо пам'ятати, що порушення мікробіоти можуть послабити імунітет, погіршити травлення та призвести до хронічного запалення, яке руйнівно впливає на наш організм, пише Wprost.

Аби покращити здоров'я кишечника, включайте натуральну їжу, тобто ми базуємо наш раціон на овочах, фруктах, м’ясі, рибі, яйцях та горіхах. Вони мають бути нашою абсолютною основою.

Здоров’я кишечника також підтримують пробіотики (живі бактеріальні культури) та пребіотики (речовини, що стимулюють ріст корисних бактерій). Їх можна знайти у ферментованих продуктах та розчинній клітковині, що міститься, серед іншого, в цибулі, часнику, бананах.

Зверніть також увагу на спосіб приготування продуктів. Якщо хтось пересмажить м’ясо, це негативно вплине на його здоров’я, але проблема тут не в самому м’ясі, а в способі приготування. Варто готувати на пару або використовувати аерофритюрницю. Однак, якщо хочете смажити, важливо робити це на слабкому вогні.

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Окрім дієти, здоров’я кишечника також підтримується регулярною фізичною активністю, достатньою кількістю сну та зменшенням стресу, що, як показують дослідження, може впливати на склад мікробіому.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як подовжити молодість організму — їжте 30 різних видів рослин щотижня.

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