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Найкращий сніданок для покращення роботи кишківника: допоможе секретний інгредієнт
Грецький йогурт вирізняється густою кремовою консистенцією та ніжним, трохи кислим смаком. Порівняно зі звичайним йогуртом, він більш концентрований — містить більше білка, менше цукру та має вищу харчову цінність. Завдяки цьому він не тільки добре насичує, але й не викликає різких стрибків рівня глюкози в крові, що особливо важливо для людей, які борються з розладами травлення, пише Onet kobieta.
Тому сміливо подавайте його на сніданок. Щоб повною мірою використати корисні для здоров'я властивості грецького йогурту, варто збагатити його відповідними добавками. Жменя насіння чіа або льону — чудове джерело клітковини, яка діє як природний віник для кишківника: підтримує його перистальтику та допомагає очистити організм від залишків. Крім того, ягоди, такі як чорниця, малина або полуниця, забезпечать антиоксиданти, вітаміни та природну солодкість. Все це можна доповнити горіхами, мигдалем, багатими на корисні жири, що сприяють регенерації слизової оболонки кишківника.
Сніданок, складений таким чином, не тільки має чудовий смак, але й комплексно впливає на організм. Він регулює процеси травлення, підтримує імунну систему, а завдяки високому вмісту білка та клітковини забезпечує відчуття ситості до обіду.
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Фото Pixabay980
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