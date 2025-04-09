Дуже корисно: як правильно вживати насіння льону

Знання про корисні властивості насіння льону досить поширені. Це крихітне коричневе насіння має величезний дієтичний потенціал. Його можна використовувати не тільки як дієтичну добавку, але і для профілактики різних захворювань або як підтримку в їх лікуванні, пише medonet.

ВІДЕО ДНЯ

Насіння льону містить: клітковину, яка становить більше чверті ваги насіння льону, в тому числі водорозчинну клітковину, й благотворно впливає на бактеріальну флору кишечника, а також знижує рівень холестерину. Завдяки таким інгредієнтам, як клітковина, жирні кислоти (особливо ліноленова кислота), фітоестрогени та антиоксиданти, насіння льону допомагає відновити та підтримувати фізіологічний баланс організму.

Благотворним є вплив льону на травну систему, зокрема, при шлунково-кишкових проблемах через вміст слизових речовин. При рефлюксі насіння льону захищає слизову оболонку, знімає дискомфорт і печіння в стравоході.

Насіння льону можна вживати різними способами. Ми можемо вибрати ціле насіння льону, подрібнене насіння льону або лляну олію, отриману з насіння льону. Лляне насіння чудово підходить у намазки для бутербродів, як доповнення до салатів, супів та інших страв. Просто злегка розігрійте насіння на сухій сковороді, як насіння соняшнику чи гарбуза, і додайте їх до улюбленого фруктового чи овочевого салату чи іншої страви. Ще одна пропозиція щодо вживання насіння льону — спекти хліб з насінням льону.

Мелене насіння льону дуже добре працює, замінюючи яйця, які необхідні для приготування тортів, котлет або фрикадельок.

РЕКЛАМА

Все, що вам потрібно зробити, це спочатку подрібнити насіння льону, а потім змішати одну столову ложку порошку насіння льону з трьома столовими ложками води.

Таке вживання особливо сподобається веганам і вегетаріанцям, які не вживають яйця, які є продуктом тваринного походження. Така страва буде не тільки смачною, але і насиченою цінними поживними речовинами.

З насіння льону також можна приготувати желе. Це хороший спосіб подолати діарею і полегшити симптоми виразкової хвороби, адже лляний кисіль завдяки своїй консистенції захищає слизову оболонку травного тракту.

РЕКЛАМА

Хоча включення лляного насіння у ваш раціон має багато переваг, важливо пам’ятати, що його надмірне споживання може сприяти зневодненню. Це пов’язано з властивістю насіння льону швидко вбирати воду, що можна помітити, заливши його склянкою води. Тому під час споживання лляного насіння варто забезпечити належне зволоження.

Інші побічні ефекти від вживання або вживання насіння льону включають діарею або нудоту. Нездужання та симптоми травлення, які з’являються після вживання насіння льону, у деяких випадках є результатом харчової непереносимості. Людям, які страждають серйозними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, такими як кишкова непрохідність або стеноз стравоходу, слід бути особливо обережними.

Також варто використовувати насіння льону в косметичних цілях як домашній засіб для харчування волосся, шкіри та нігтів. Насіння льону рекомендується використовувати на сухому, пошкодженому волоссі з посіченими кінчиками, але воно також зменшить проблеми з жирним волоссям. Своїми зволожуючими властивостями насіння зобов’язане вітамінам і мінералам, а їх пружна консистенція полегшує розподіл продукту по волоссю. Найпростіше приготувати маски для волосся або ополіскувачі з насіння льону.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати цілющий відвар з насіння льону.

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook