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Зцілювальний сад: ці рослини обов'язково потрібно посадити поруч із будинком
Вирощування квітів та інших рослин зцілює людську душу. Такого висновку дійшли психологи в багатьох країнах світу. Сьогодні навіть з'явилося поняття «екопсихологія» — це галузь психології, яка вивчає вплив природи на психологічний стан людини.
Вважається, що для лікування душі у вашому саду обов'язково мають бути лаванда та м'ята.
Звичайно ж, все має починатися з цвітіння першоцвітів. Так само необхідно посадити хризантеми, які квітнутимуть до самої зими.
Дуже важливо продумати палітру відтінків. Подбайте, щоб у вашому саду з ранньої весни до пізньої осені росли жовті та помаранчеві квіти — вони створюють особливо оптимістичну атмосферу. Звичайно, вони ідеально поєднуються з рожевими, малиновими, червоними кольорами.
Вважається, що плетисті троянди та соняшники приваблюють птахів. Посадивши ці квіти, ви зможете насолоджуватися пташиним співом.
Працюючи в саду, ви не тільки дихаєте свіжим повітрям і виявляєте фізичну активність, але й на якийсь час забуваєте про проблеми. Також садок може відновлювати віру в дива, якщо ви її втратили.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, щоб квіти, наприклад півонії, довше стояли у вазі.
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Фото з альбому Ольги Сметанської120
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