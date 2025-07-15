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Стиль життя

Зцілювальний сад: ці рослини обов'язково потрібно посадити поруч із будинком

22:28 15 липня 2025
Квіти в горщику. Фото Ольги Сметанської

Вирощування квітів та інших рослин зцілює людську душу. Такого висновку дійшли психологи в багатьох країнах світу. Сьогодні навіть з'явилося поняття «екопсихологія» — це галузь психології, яка вивчає вплив природи на психологічний стан людини.

Вважається, що для лікування душі у вашому саду обов'язково мають бути лаванда та м'ята.

Звичайно ж, все має починатися з цвітіння першоцвітів. Так само необхідно посадити хризантеми, які квітнутимуть до самої зими.

Дуже важливо продумати палітру відтінків. Подбайте, щоб у вашому саду з ранньої весни до пізньої осені росли жовті та помаранчеві квіти — вони створюють особливо оптимістичну атмосферу. Звичайно, вони ідеально поєднуються з рожевими, малиновими, червоними кольорами.

Вважається, що плетисті троянди та соняшники приваблюють птахів. Посадивши ці квіти, ви зможете насолоджуватися пташиним співом.

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Працюючи в саду, ви не тільки дихаєте свіжим повітрям і виявляєте фізичну активність, але й на якийсь час забуваєте про проблеми. Також садок може відновлювати віру в дива, якщо ви її втратили.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, щоб квіти, наприклад півонії, довше стояли у вазі.

Читайте також: Чарівно: Наталія Могилевська показала свій квітник

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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