Зцілювальний сад: ці рослини обов'язково потрібно посадити поруч із будинком

Вирощування квітів та інших рослин зцілює людську душу. Такого висновку дійшли психологи в багатьох країнах світу. Сьогодні навіть з'явилося поняття «екопсихологія» — це галузь психології, яка вивчає вплив природи на психологічний стан людини.

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Вважається, що для лікування душі у вашому саду обов'язково мають бути лаванда та м'ята.

Звичайно ж, все має починатися з цвітіння першоцвітів. Так само необхідно посадити хризантеми, які квітнутимуть до самої зими.

Дуже важливо продумати палітру відтінків. Подбайте, щоб у вашому саду з ранньої весни до пізньої осені росли жовті та помаранчеві квіти — вони створюють особливо оптимістичну атмосферу. Звичайно, вони ідеально поєднуються з рожевими, малиновими, червоними кольорами.

Вважається, що плетисті троянди та соняшники приваблюють птахів. Посадивши ці квіти, ви зможете насолоджуватися пташиним співом.

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Працюючи в саду, ви не тільки дихаєте свіжим повітрям і виявляєте фізичну активність, але й на якийсь час забуваєте про проблеми. Також садок може відновлювати віру в дива, якщо ви її втратили.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, щоб квіти, наприклад півонії, довше стояли у вазі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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