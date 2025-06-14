Півонії в’януть у вазі: з цим трюком вони радуватимуть вас довше

Зрізані квіти можуть стати фантастичною прикрасою для будь-якого інтер'єру. Півонії — одні з найпопулярніших рослин цього типу. Багато хто ставлять собі питання, що робити, щоб квіти довше стояли у вазі. Виявляється, є хитрий спосіб.

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По-перше, після того, як ми принесемо півонії додому, потрібно виконати певну процедуру. Спочатку ми позбавляємося від зайвого листя. Потім обрізаємо кінчики, накриваємо квіти папером і опускаємо їхні кінці в окріп. Коли вода охолоне, нам слід вийняти півонії та зрізати стебла вище лінії заварювання. Півонії слід поставити у вазу з великою кількістю води. Щобільше, цю вазу слід розмістити подалі від інтенсивно сонячних місць. Також варто пам'ятати про регулярну заміну води, зрізання кінчиків та миття вази, пише видання Kobieta.

Любителі квітникарства неодмінно розглядають можливість посадки півоній у своїх садах. Виявляється, що ці рослини не надто складні у догляді. Однак варто дотримуватися певних правил. Є кілька корисних порад, які допоможуть вам доглядати за півоніями у вашому саду.

Регулярний полив півоній є запорукою їхнього гарного цвітіння — рослини слід рясно поливати раз на тиждень — у періоди посухи полив можна здійснювати двічі на тиждень.

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Під час цвітіння добре позбуватися відцвілих суцвіть, тоді як ранньою весною, перед початком вегетації, варто провести санітарну обрізку. Півонії слід удобрювати добривами для квітучих рослин — влітку краще уникати засобів, що містять велику кількість азоту.

Тим, хто вирощує у саду троянди, радимо у червні підживити їх продуктами, які є у кожній кухні.

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