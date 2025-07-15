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Буряк пішов у бадилля: у чому причина і що робити

14:51 15 липня 2025
Для солодкості буряку необхідний калій. Фото&nbsp;— Pixabay

Буряк, який, до речі, можна висаджувати й на початку літа, полюбляє родючий грунт, багатий на різноманітні мікроелементи, насамперед калій. Його кислотність має бути на рівні pH 6−7, а якщо земля «кисліша», то її варто розкислити.

Якщо культурі не вистчатиме мікроелементів, городник може не розраховувати на гарний врожай солодких бурячків. Адже, як пише prostoway.com, поживні речовини і калій зокрема впливають на накопичування цукрів. Якщо калію не вистачає, то про це свідчитиме почервоніння бадилля буряка по краях.

Наприкінці літа та на початку осені не варто підживлювати культуру азотом. Адже цей мікроелемент відповідає за набір зеленої маси — його потрібно вносити раніше. Коли бурячки набирають вагу, досвідчені городники не радять проріджувати листя — в той час із зелені йде відток корисних речовин до корнеплодів.

А ось листя, на якому з'явилися ознаки грибкового захворювання, видаляти необхідно, додатково обробляючи культуру засобами на основі триходерми або сінної палички.

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Наприкінці літа та у вересні, коли корнеплоди набирають достатню вагу, їх не варто надмірно поливати — раз на тиждень буде достатньо. Якщо в цей період сильно дощитиме, то варто додатково підживити рослини калієм.

Матеріал «Зменшує хронічні запалення: корисні властивості бурякового соку, який вважається суперпродуктом» читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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