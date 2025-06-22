Зменшує хронічні запалення: корисні властивості бурякового соку, який вважається суперпродуктом

Буряковий сік вважається цінним для здоров'я суперпродуктом. Він корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям. Буряк є чудовим джерелом фолієвої кислоти, калію, вітаміну С, антиоксидантів, нітратів, клітковини та інших вуглеводів. Він може підвищити витривалість до фізичних навантажень, покращити кровообіг і допомогти знизити кров'яний тиск, пише видання Medicool.

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Буряк допомагає запобігти запору і геморою під час запальних захворювань кишківника. Його сік може покращити травлення. Серед переваг бурякового соку є його підтримка здоров'я мозку.

Буряковий сік збільшує вироблення оксиду азоту, що може призвести до покращення витривалості, продуктивності та відновлення після фізичних навантажень. Це може допомогти вам більше займатися фізичними вправами, що в поєднанні зі здоровим та збалансованим харчуванням може допомогти скинути зайві кілограми. Нерозчинна клітковина забезпечує відчуття ситості, яке відіграє важливу роль у контролі ваги.

Буряк має здатність зменшувати запалення завдяки високому вмісту антиоксидантів. Зменшення хронічного запалення є однією з переваг бурякового соку — завдяки природним пігментам, які називаються беталаїнами. Запалення — це здорова імунна реакція, але хронічне запалення може мати серйозні наслідки. Воно пов'язане з такими станами, як захворювання печінки, рак, хвороби серця та ожиріння. Крім того, капсули беталаїну з екстракту буряка можуть бути корисними для лікування болю та дискомфорту, пов'язаних з остеоартритом.

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Крім того, буряковий сік може допомогти зняти втому під час тренувань. Він сприяє кращому кровообігу, тож кисень та поживні речовини швидше поступають по всьому тілу.

Тим часом науковці з'ясували, що сік із селери допомагає знизити артеріальний тиск і є справжнім порятунком для гіпертоніків.

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