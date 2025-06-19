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Клуб споживачів

Краще пізно, ніж ніколи: ще встигнете посадити це на городі у червні

16:03 19 червня 2025
Що ще можна посадити на городі у червні&nbsp;— Фото: Pixabay

Червень — місяць активних робіт на українських городах. Попри те, що ми вже перетнули середину місяця, ще є час для повторного висаджування деяких овочів, щоб зібрати врожай до осінніх заморозків. Досвідчені городники пропонують п’ять варіантів, які чудово приживуться в умовах літньої спеки, що може мати місце наприкінці місяця, пише «Сенсація».

Броколі
Якщо ви плануєте зібрати врожай броколі восени, саме час посіяти її в червні або висадити розсадою.

Буряк
Посаджений у червні буряк також добре приживеться. Ранні сорти дадуть урожай вже через 90 днів.

Огірки (друга хвиля посіву)
Хочете свіжі огірки до вересня включно? Посійте їх у червні. Це ідеальний варіант для тих, хто бажає продовжити сезон збору врожаю.

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Кабачки (цукіні, патісони)
Ці теплолюбні овочі чудово приживуться на сонячних і добре прогрітих грядках. Відсутність заморозків у червні сприяє їхньому швидкому зростанню.

Морква (пізні сорти)
Для тих, хто бажає мати моркву на тривале зберігання взимку, червень — ідеальний час для посіву пізніх сортів.

Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли, що у червні варто зробити з картоплею та цибулею на городі.

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Фото: Pixabay

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