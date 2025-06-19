- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
Краще пізно, ніж ніколи: ще встигнете посадити це на городі у червні
Червень — місяць активних робіт на українських городах. Попри те, що ми вже перетнули середину місяця, ще є час для повторного висаджування деяких овочів, щоб зібрати врожай до осінніх заморозків. Досвідчені городники пропонують п’ять варіантів, які чудово приживуться в умовах літньої спеки, що може мати місце наприкінці місяця, пише «Сенсація».
Броколі
Якщо ви плануєте зібрати врожай броколі восени, саме час посіяти її в червні або висадити розсадою.
Буряк
Посаджений у червні буряк також добре приживеться. Ранні сорти дадуть урожай вже через 90 днів.
Огірки (друга хвиля посіву)
Хочете свіжі огірки до вересня включно? Посійте їх у червні. Це ідеальний варіант для тих, хто бажає продовжити сезон збору врожаю.
Кабачки (цукіні, патісони)
Ці теплолюбні овочі чудово приживуться на сонячних і добре прогрітих грядках. Відсутність заморозків у червні сприяє їхньому швидкому зростанню.
Морква (пізні сорти)
Для тих, хто бажає мати моркву на тривале зберігання взимку, червень — ідеальний час для посіву пізніх сортів.
Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли, що у червні варто зробити з картоплею та цибулею на городі.
Фото: Pixabay339
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня