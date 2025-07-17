Більше половини пенсіонерів отримують пенсію менше реального прожиткового мінімуму: у ПФУ повідомили про зростання виплат

Поки українські судді отримують максимальну пенсію в 390 тисяч гривень, решта пенсіонерів змушені задовольнятися значно скромнішими сумами. Так, трохи більше половини одержувачів пенсійних виплат в Україні отримують виплати менше реального прожиткового мінімуму.

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За даними Пенсійного фонду України, загалом пенсію отримують 10,3 млн українців, середня пенсія яких станом на 1 липня становить 6410 гривень. З цього числа 2,8 млн осіб продовжують працювати, а їхня середня виплата трохи вища — 6974 гривні.

За даними ПФУ, пенсійні виплати становлять:

до 3000 гривень — у 3,71% пенсіонерів;

від 3001 до 4000 гривень — у 31,95%;

від 4001 до 5000 гривень — 20,48%;

від 5001 до 10 000 гривень — 29,05%;

понад 10 000 гривень — у 14,81%.

При цьому в Пенсійному фонді зазначили, що кількість одержувачів пенсії розміром до 3000 гривень до 1 липня 2025 року впала з 26,14% від усіх одержувачів 1 липня 2024-го до всього 3,71% у липні поточного року. Водночас за рештою категорій кількість пенсіонерів, навпаки, зростає — найсильніше в групі з виплатою від 3001 до 4000 гривень, з 17,32% до 31,95%.

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Разом з тим, як повідомляє народний депутат України Данило Гетманцев на своїй сторінці в соцмережі Facebook, більше половини українських пенсіонерів отримують пенсію нижче реального прожиткового мінімуму. Так, за його словами, виплату нижче 5000 гривень отримують 56,2% пенсіонерів, при тому що за даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року становив 6 685,5 грн, а у червні близько 7 тис. грн.

«Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що вносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності», — резюмував Данило Гетманцев.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», ліквідатори Чорнобильської аварії з інвалідністю мають отримувати пенсію не менше 14 тисяч гривень.

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