Україна розгортає десятки тисяч перехоплювачів, щоб зупинити російські «Шахеди»

Проблема з «Шахедами» полягає в їхній величезній кількості в українському небі. Найбільша кількість за одну ніч становила 728. Це занадто багато для такої системи, як Patriot. Загальна виробнича потужність США становить лише близько 650 ракет Patriot на рік. Ці ракети коштують 3,3 мільйона доларів кожна — приблизно в 100 разів більше, ніж «Шахед». Patriot все ще потрібні для протидії російським балістичним і крилатим ракетам. Але «Шахеди» вимагають чогось, що можна масштабувати так само швидко, як росіяни можуть виробляти свої ударні дрони, пише Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в Україні покладалися на мобільні вогневі групи, оснащені зенітними кулеметами, тепловізорами та планшетними комп'ютерами. Ці групи були підключені до загальнонаціональної системи управління та контролю. Але «Шахеди» змінили тактику, літаючи на висоті вище межі зенітного вогню та пікіруючи майже вертикально, коли досягають цілі. Минулого місяця рівень збиття «Шахедів» впав з 95% і більше до 86%. Кулемети не можуть досягти «Шахедів», що літають на великій висоті. Але маленькі швидкі дрони-перехоплювачі — можуть.

У 2024 році Україна швидко модифікувала свої наземні ударні дрони FPV, перетворивши їх на перехоплювачі для збивання російських розвідувальних дронів. Раніше майже невразливі, російські дрони з фіксованим крилом незабаром почали збиватися сотнями. Пілоти перехоплювачів, адаптувавши тактику повітряного бою, стали експертами у знищенні російських дронів, позбавивши їх можливості бачити цілі та направляти артилерію, ракети та дрони.

Атакувальні дрони масивніші, літають трохи вище та швидше, ніж оригінальні перехоплювачі FPV. Це вимагало деяких модифікацій конструкції. Ціни коливаються в межах 1000−5000 доларів залежно від швидкості, дальності та витривалості.

РЕКЛАМА

Але, хоча існує багато перехоплювачів «Шахедів», з міркувань оперативної безпеки було оприлюднено дуже мало інформації. В основному дотепер про операції перехоплювачів «Шахедів» не було жодних новин. Було кілька повідомлень про «Шахеди», збиті дронами, та кілька відео, але офіційної інформації було дуже мало.

Це може змінитися. Цього тижня президент Володимир Зеленський похвалив роботу команд перехоплювачів, зазначивши, що «перехоплювальні дрони працюють особливо добре — цього тижня вже було збито сотні російсько-іранських дронів».

За останній рік кількість атак дронів з боку росії зросла вдесятеро. Зусилля з перехоплення дронів збільшуються, що дає надію на зупинення зростання кількості жертв серед цивільного населення, повернення до днів, коли рівень перехоплення становив понад 95%. І це найкращий вихід, принаймні доки українські атаки на великі відстані не зможуть знищити підприємства з виробництва «Шахедів» і розв'язати проблему.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рф у рази збільшує виробництво дронів та зможе використовувати до 800 «Шахедів» за раз.

240

Читайте нас у Facebook