Довелося піти наперекір: Віталій Козловський озвучив, де взяв гроші на покриття боргу

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який переспівав свій старий хіт, вперше розповів деталі судової справи зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Нагадаємо, вона тривала тринадцять років, протягом яких Віталій не мав права співати пісні, які зробили його зіркою на початку карʼєри. Ситуація змінилася тільки після сплати Козловським боргу.

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«Аби закрити борг, я продав найцінніше, що в мене було — батьківську квартиру, — зізнався Козловський в інтервʼю каналу „Марічка“. — Мені дуже важко про це говорити, тому що ця квартира для мене була такою ниточкою з моїм батьком. Мені довелося піти наперекір, точніше, всупереч своїх бачень життєвих… Я ніколи не просив у своєї сім’ї допомоги… У мене з’явилася своя сім’я. У мене з’явилася моя дитина, моя дружина. У мене з’явилося місце, де я почав отримувати енергію. І саме завдяки сім’ї я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, щоб мені це не коштувало».

Дозвіл на продаж квартири Віталій попросив у своєї мами, яка підтримала сина. Співак розказав, що борг складався з двох частин — виконавче провадження та гроші за повернення старих пісень. Козловський підкреслив, що не тримає образу на свого колишнього продюсера.

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Віталій із батьком

У 2023 році Віталій став добровольцем Національної гвардії України, потім служив у Національному президентському оркестрі. А рік тому Козловського було переведено в двадцять другу окрему механізовану бригаду.

«Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади, — розказав музикант. - Я так себе завжди знецінював в своїй професії, і мені здалося, що якщо я візьму автомат в руки, я допоможу набагато більше. Але та кількість потреб, яку я побачив, я зрозумів, що я можу тільки досягти цього своєю професією».

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Співак додав, що вірить в силу роду і допомогу тих, кого вже зараз немає.

«Я впевнений, що наші рідні з тамтого світу будуть берегти нас усіх тут, наскільки це можливо, — поділився Віталій. — Звісно, від долі не втечеш, але треба просити. І мені здається, що в цьому і є найвища міра святості і оцієї енергії, яка не згорає, вона не згорає, просто її треба дуже правильно направляти».

Раніше Віталій Козловський зворушливо звернувся до свого сина Оскара.

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