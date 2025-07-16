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«Динамо» перед стартом у єврокубках програло клубу з Хорватії: відеоогляд матчу
У середу, 16 липня, київське «Динамо», яке зіграло напередодні іншим складом внічию з румунським «Корвінулом» (0:0), провело останній на передсезонному зборі в Австрії поєдинок проти сьомої команди за підсумками минулого чемпіонату Хорватії «Осієка». При цьому зустріч завершилася на 84-й хвилині через колотнечу на полі.
«Динамо» (Україна) — «Осієк» (Хорватія) — 0:1
«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Піхальонок, Шапаренко (Яцик, 51), Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.
Гол: Якупович (37).
На 49-й хвилині вилучено Шапаренка («Динамо»).
Тепер, 22 та 29 липня, «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Мальти «Хамрун Спартанс», який у божевільній серії післяматчевих пенальті з 28 (!) ударів пройшов вдома вільнюський «Жальгіріс» — 11:10 (в ігровий час суперники обмінялися домашніми перемогами — 2:0). Гостьову зустріч підопічні Шовковського проведуть у Та-Калі, а домашню через тиждень — у польському Любліні.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на австрійському зборі програло віцечемпіону Данії.
Фото ФК «Динамо»14
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Секс на 12 мільйонів доларів: жінка зняла десятки тисяч інтимних фото з буддистськими монахами, щоб шантажувати їх