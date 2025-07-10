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Спорт

«Динамо» програло віцечемпіону Данії на австрійському зборі: відеоогляд матчу

18:51 10 липня 2025
Динамо&nbsp;— Мідтьюлланд

У четвер, 10 липня, київське «Динамо», яке раніше двічі зіграло з угорською «Кішвардою» (поразка — 0:2 і перемога — 3:0), провело на зборі в Австрії контрольний поєдинок проти віцечемпіона Данії «Мідтьюлланда».

«Динамо» (Україна) — «Мідтьюлланд» (Данія) — 1:3

«Динамо»: Моргун (Суркіс, 61), Волошин (Караваєв, 61), Попов (Захарченко, 61), Михавко (Біловар, 61), Вівчаренко (Дубінчак, 61, Гусєв, 73), Бражко (Михайленко, 61), Піхальонок (Яцик, 61), Шапаренко (Буяльський, 61), Ярмоленко (Торрес, 61), Супряга (Кабаєв, 61), Ванат (Пономаренко, 61).

Голи: Піхальонок (21) — Франкуліно (33), Гогорза (49), Етім (56).

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Нагадаємо, що на австрійському зборі у «біло-синіх» також заплановано поєдинки з англійським «Вест Бромвіч Альбіоном» (11 липня) та хорватським «Осієком» (16-го).

Як відомо, 22 та 29 липня «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти переможця пари «Жальгіріс» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). У першій зустрічі суперників у Вільнюсі литовці виявилися сильнішими — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із чемпіоном Австралії, який виграв справу про зґвалтування.

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Фото ФК «Мідтьюлланд»

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