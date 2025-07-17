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Він мав позивний «Меджик», що означає чарівник: під Куп’янськом поліг 28-річний воїн з Запоріжжя
Стало відомо про героїчну загибель мешканця Вільногірська Владислава Біленка. Оператор відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів останній бій прийняв 8 липня. Сталося це на Куп'янському напрямку. Чоловік загинув від поранення, несумісного з життям, повідомляє міська рада. Йому навіки 28 років.
«Владислав народився у місті Горлівка Донецької області у російськомовній родині, але з безмежною любов'ю до України. Згодом з батьками переїхав до Вільногірська. Закінчив Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Виховувався в родині, де головними цінностями завжди були милосердя, добро та вірність.
Батько Влада теж військовослужбовець, тому хлопець не міг бути осторонь і без вагань пішов добровольцем на захист України", — йдеться у повідомленні.
За словами земляків, воїн завжди був усміхнений, щирий, вірний своїм принципам, порядний.
«Навіть позивний він мав „Меджик“, що означає чарівник, бо до чого б він не торкався, все робив з посмішкою. Світлий та позитивний син, яким пишалися батьки. Його коротке життя обірвалося, залишивши мрії нездійсненними», — кажуть земляки.
Поховали воїна на Алеї Слави міського кладовища.
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті 26-річного офіцера ССО з Вінниччини.136
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