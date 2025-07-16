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Після поранення повернувся у стрій: ворожий дрон вбив батька двох дітей з Рівненщини

20:33 16 липня 2025
Солдат Сергій Бабич

Костопільська громада провела в останню дорогу свого захисника Сергія Бабича. Солдат загинув 9 липня 2025 року внаслідок удару ворожого дрона в районі Павлівки Запорізької області. У червні йому виповнився 41 рік.

«Сергій народився у Здолбунівському районі, згодом родина переїхала в Костопіль. Після закінчення школи він працював водієм», — повідомляє міська рада.

Мобілізували на службу Сергія Бабича на роботі у листопаді 2023 року. Спочатку пройшов навчання на полігоні й після кількаденної відпустки поїхав на Запорізький напрямок фронту. Воював у складі гірсько-штурмової бригади, служив водієм гірсько-штурмового взводу. За час служби мав поранення, лікувався та повернувся у стрій.

«У жовтні 2024 року Сергій мав тижневу відпустку, яку провів удома з сім’єю. Спілкувався зазвичай зі своїми братами, про службу розповідав мало», — пишуть у міськраді.

Боєць мав багато планів, але їх обірвав російський дрон. У нього залишилися двоє дітей, батьки та двоє братів. Поховали воїна на кладовищі «Нове» в Костополі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під Покровськом загинув захисник з Тернопільщини Сергій Заяць, який був активним учасником Революції Гідності.

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