Робіть це під час ходьби й можете за місяць втратити до 4 кілограмів ваги

Випади під час ходьби — це динамічна варіація класичних випадів, які задіюють усе тіло. Під час цієї вправи кожен крок вимагає згинання обох колін приблизно на 90 градусів, що активує не лише ноги, але й сідниці, м’язи живота та руки. Крім того, лише 15 хвилин інтенсивних випадів під час ходьби з короткими перервами можуть спалити від 100 до 150 калорій, залежно від вашої маси тіла та темпу ходьби.

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Експерти наголошують, що регулярні випади під час ходьби можуть призвести до втрати ваги до 4 кг за 45 днів у поєднанні зі збалансованим харчуванням, пише Medonet.

Випади під час ходьби не тільки допомагають спалювати калорії, але й покращують поставу. На відміну від вправ на тренажерах, цей рух навчає ваше тіло балансу та стабільності.

Покращена постава може допомогти знизити рівень кортизолу (гормону стресу), який пов'язаний з накопиченням жиру навколо черевної порожнини. Крім того, покращена постава підтримує правильне дихання та кровообіг і знижує ризик травм, дозволяючи вам довше підтримувати послідовний режим тренувань.

Багато новачків роблять помилку, роблячи занадто багато повторень або тренуючись інтенсивно на початку. Головне — поступово збільшувати кількість підходів і повторень і зосереджуватися на техніці. Рекомендується починати з двох підходів по десять випадів (по п'ять на кожну ногу) з 30-секундним відпочинком між підходами. Протягом двох тижнів можна поступово збільшувати кількість підходів до чотирьох, а кількість повторень до п'ятнадцяти-двадцяти на кожну ногу. У міру прогресу варто вводити додаткові навантаження, такі як невеликий нахил і обтяження (гантелі або обтяжений рюкзак).

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Якість руху має велике значення: кожен випад слід виконувати повільно, з повним контролем та глибоким диханням. Тільки тоді вправа задіює максимальну кількість м’язів і дасть найкращі результати.

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Фото Pixabay

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