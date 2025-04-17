Як позбутися жиру на животі: названо найпоширеніші причини, що заважають схудненню

Втрата ваги для багатьох є надзвичайно складним процесом, який вимагає чимало часу та зусиль. А все тому, що деякі частини тіла більш стійкі до схуднення. Однією з них є живіт, де відкладається значна кількість жирової тканини. Життя в постійному стресі та поспіху може призвести до підвищення рівня кортизолу, що, своєю чергою, пов’язане зі накопиченням додаткового жиру навколо живота. Хронічний стрес також часто призводить до нав’язливого прийому їжі, що ускладнює схуднення.

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Щоб уникнути переїдання, обирайте альтернативні методи боротьби зі стресом, серед яких: йога, медитація, тривалі прогулянки з собакою або їзда на велосипеді. Найголовніше, щоб діяльність, якою ви займаєтеся, приносила вам задоволення, пише видання Medonet.

Недостатній сон — ще одна перешкода для схуднення. Надмірна втома організму може порушити гормональний баланс, а також вплинути на наш обмін речовин і апетит протягом дня. Ці негативні наслідки недосипу сприяють накопиченню жиру навколо живота. Тому важливо, щоб ваш сон був максимально якісним. Перед сном бажано послухати спокійну музику, помедитувати або прийняти ванну, що розслаблює.

Майже кожен із нас колись потягнеться за міцним напоєм, коктейлем чи келихом вина. Однак варто мати на увазі, що алкоголь містить багато калорій. Тому часте його вживання ускладнює втрату жиру на животі. Щобільше, вживання алкогольних напоїв призводить до переїдання та впливає на те, як ваше тіло спалює жир.

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Однією з основних причин накопичення жиру на животі є неправильне харчування. Вживання великої кількості рафінованих вуглеводів і солодких напоїв точно не допоможе вам схуднути. Щоб позбутися зайвої ваги, в першу чергу необхідно збалансоване харчування. Для цього варто відвідати дієтолога, який допоможе підібрати раціон відповідно до ваших потреб.

Крім того, накопичення жиру навколо живота зазвичай викликано малорухливим способом життя. Тож для досягнення бажаної фігури додайте фізичної активності у свій режим дня.

Раніше фахівці назвали найкращі способи позбутися жиру на ногах.

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