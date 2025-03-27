Їм мало, а вагу набираю: фахівці про те, чому це відбувається

«Я мало їм, але набираю вагу», — це неприємне явище, з яким багато хто стикається, намагаючись слідкувати за фігурою. Хоча на перший погляд це здається нелогічним, існують складні фізіологічні та поведінкові механізми, які можуть пояснити це явище. Розуміння цих прихованих факторів є ключем до успішного контролю ваги, пише видання dietly.pl.

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Всупереч видимості, не кількість, а якість і спосіб споживання їжі можуть перешкоджати нашим зусиллям контролювати вагу. Ось кілька прикладів: пропуск сніданку, що призводить до неконтрольованого переїдання в кінці дня, несвідоме перекушування під час перегляду телевізора або роботи за комп’ютером, вживання висококалорійних напоїв, таких як фруктові соки або підсолоджена кава.

Ці, здавалося б, невинні звички можуть звести нанівець наші зусилля підтримувати здорову вагу. Головне — усвідомити ці приховані джерела калорій і поступово змінювати свій щоденний режим харчування.

Іншим важливим фактором є тенденція недооцінювати фактичне споживання калорій. Дослідження показують, що люди часто недооцінюють кількість споживаної їжі на 30−50%! Щоб ефективно контролювати свій калорійний баланс, дуже важливо точно й свідомо відстежувати все, що ви споживаєте. Ведення харчового щоденника або використання спеціальних програм може бути неоціненним, оскільки допоможе отримати повну картину раціону.

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Спосіб життя відіграє фундаментальну роль у формуванні маси нашого тіла, часто більшу, ніж сама дієта. Три ключові фактори — стрес, сон і фізична активність — створюють складну мережу взаємозв’язків, які можуть пояснити, чому деякі люди набирають вагу, попри, здавалося б, помірне споживання їжі. Розуміння цих взаємозв’язків може стати поворотним моментом в успішному контролі ваги та покращенні загального стану здоров’я.

Деякі захворювання можуть призвести до ненавмисного збільшення ваги, навіть якщо підтримувати постійний рівень споживання калорій. Не менш важливим є вплив ліків на масу тіла. Деякі препарати можуть сприяти підвищенню апетиту або сповільненню метаболізму: антидепресанти, антипсихотичні препарати, стероїди, деякі ліки проти діабету.

Якщо ви помітили, що, попри обмеження в їжі, набираєте вагу, варто проконсультуватися з лікарем. Спеціаліст може допомогти визначити потенційні причини або проаналізувати вплив ліків, які ви приймаєте, на вашу вагу.

Гормони відіграють ключову роль у регуляції обміну речовин і маси тіла. Розуміння того, як гормональні зміни впливають на наше тіло, може допомогти краще контролювати свою вагу. Якщо ви підозрюєте, що гормональні порушення можуть спричинити проблеми з контролем ваги, зверніться до ендокринолога. Спеціаліст проведе відповідні тести та запропонує індивідуальні рішення.

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Генетика відіграє дивовижну, але часто недооцінену роль у формуванні нашої сприйнятливості до збільшення ваги. Нещодавні дослідження висвітлюють складну мережу зв’язків між нашою ДНК і нашим метаболізмом, розподілом жиру в організмі і навіть — як не дивно — нашими харчовими уподобаннями. Деякі з нас через генетичну «долю» можуть боротися з уповільненим обміном речовин, що на практиці означає, що наш організм спалює калорії зі швидкістю черепахи, а не зайця.

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