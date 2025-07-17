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Як правильно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху: патрульна поліція звернула увагу на важливі нюанси
В Україні посилюють покарання для водіїв. За кожне порушення Правил дорожнього руху складається протокол про адміністративне правопорушення та виноситься постанова.
«Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови виключно у випадках автоматичної фіксації порушення», — нагадали у поліції.
При сплаті штрафу потрібно звертати увагу на важливі нюанси, попереджають правоохоронці.
У призначенні платежу потрібно вказувати серію та номер постанови, а також прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.
«За перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі, як вказано в постанові. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу, але така постанова вважається несплаченою», — йдеться у повідомленні.
Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з часом матеріали передаються до органів державної виконавчої служби. Тоді водію і доведеться сплатити не тільки подвійну суму штрафу, а й виконавчий збір.
Крім того, до нього будуть застосовані всі обмеження, які передбачаються для боржників.
Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, в поліції закликали водіїв уважно читати постанову та її реквізити, звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення. А також перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси.
Також слід врахувати, якщо штраф сплачується через установу банку, то додаткова стягується комісія банку.
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