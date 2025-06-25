В Україні посилюють покарання для водіїв за поширене порушення правил дорожнього руху: за що і на скільки доведеться розщедритися

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, що суттєво збільшує штрафи за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, збільшивши розмір штрафу за:

• Безпідставну зупинку, стоянку або паркування на місцях, позначених відповідними знаками чи розміткою для осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки).

• Створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить, при зупинці чи стоянці.

Якщо цей законопроєкт буде ухвалено, штрафи за такі порушення зростуть до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто до 5100 гривень. Наразі штраф становить 1020−1700 грн.

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Крім того, законопроєкт зобов'язує водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить таких осіб, використовувати розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з QR-кодом.

Також зазначимо, що відсутність відповідних розміток або знаків на паркувальних майданчиках, призначених для осіб з інвалідністю, карається штрафом для посадових осіб суб’єктів господарювання у розмірі 1020−1700 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що можна «на рівному місці» отримати штраф у 510 гривень і як цього уникнути.

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