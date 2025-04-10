Прийшов штраф за порушення правил дорожнього руху, яке ви не робили: юристи підказали, що робити

В цьому році українські автовласники отримали змогу бачити в застосунку «Дія» не лише повідомлення про порушення ними правил дорожнього руху, а й фото- та відеодокази порушень.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлення отримують громадяни, які вказані у державних реєстрах власниками транспотних засобів. Втім, іноді буває так, що людина не перебувала за кермом, а повідомлення про штраф отримала. Так може статися, якщо автівка продана за генеральною довіреністю, але її передача не була оформлена юридично. Про те, як вчиняти в таких випадках, пише профільне видання autotheme.info, посилаючись на поради юристів.

По-перше, старий власник може домовитися з новим, аби той написав заяву про визнання порушення та сплатив штраф. Якщо новий власник відмовляється, то через нотаріуса можна скасувати видану довіреність — людина більше не матиме права користуватися автівкою.

По-друге, новий власник ТЗ може зареєструватися як користувач авто через електронний кабінет водія або сервісний центр МВС. Тоді відповідальність за порушення ПДР буде на ньому.

РЕКЛАМА

Юристи радять оформляти угоди купівлі-продажу через сервісні центри МВС — тоді в державних реєстрах буде вказаний новий власник ТЗ.

Нагадаємо, що до парламенту був поданий проєкт закону, яким пропонується доповнити законодавство статтею щодо відповідальності за фальсифікацію пробігу вживаного транспорту. Якщо «скручування» буде виявлено, то правопорушника пропонують карати штрафом у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 — 17 000 грн).

Фото зі сторінки Патрульної поліції у соцмережах

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook