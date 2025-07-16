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Європейські дипломати не змогли досягти згоди щодо санкцій проти росії: до чого тут Словаччина

18:31 16 липня 2025
Санкції ЄС проти росії

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не змогли досягти прориву в переговорах щодо нового пакету санкцій проти рф. Після обговорень у Брюсселі голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що засмучена тим, що не було досягнуто згоди. Тепер вона сподівається, що рішення може бути прийнято найближчими днями, пише «Радіо Свобода».

На пресконференції Каллас розкритикувала Словаччину, зокрема, за її перешкоджання. Вона висловила розчарування вето Словаччини на 18-й пакет санкцій проти росії.

«Тепер м’яч на боці Словаччини, і ми повинні досягти цієї угоди», — заявила вона.

Комісія ЄС виконала те, що її просили, наголосила Кая Каллас.

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«Ми були дуже близькі до того, щоб переконати Словаччину», — додала вона.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже кілька тижнів відмовляється погоджуватися на пакет санкцій. Він пов’язує своє схвалення з поступками Комісії щодо запланованої заборони на імпорт газу з росії, починаючи з 2028 року.

Раніше повідомлялося, що до 18-го пакету увійдуть, зокрема, динамічна стеля цін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», нові обмеження проти російських банків. Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні. Головна пропозиція — знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Китай відіграє важливу роль у війні на боці росії — він постачає технології та компоненти для дронів у країну-агресорку.

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