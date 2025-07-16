Європейські дипломати не змогли досягти згоди щодо санкцій проти росії: до чого тут Словаччина

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС не змогли досягти прориву в переговорах щодо нового пакету санкцій проти рф. Після обговорень у Брюсселі голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що засмучена тим, що не було досягнуто згоди. Тепер вона сподівається, що рішення може бути прийнято найближчими днями, пише «Радіо Свобода».

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На пресконференції Каллас розкритикувала Словаччину, зокрема, за її перешкоджання. Вона висловила розчарування вето Словаччини на 18-й пакет санкцій проти росії.

«Тепер м’яч на боці Словаччини, і ми повинні досягти цієї угоди», — заявила вона.

Комісія ЄС виконала те, що її просили, наголосила Кая Каллас.

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«Ми були дуже близькі до того, щоб переконати Словаччину», — додала вона.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже кілька тижнів відмовляється погоджуватися на пакет санкцій. Він пов’язує своє схвалення з поступками Комісії щодо запланованої заборони на імпорт газу з росії, починаючи з 2028 року.

Раніше повідомлялося, що до 18-го пакету увійдуть, зокрема, динамічна стеля цін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», нові обмеження проти російських банків. Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні. Головна пропозиція — знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Китай відіграє важливу роль у війні на боці росії — він постачає технології та компоненти для дронів у країну-агресорку.

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