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Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна
Масове харчове отруєння людей сталося у ресторані «Китайський привіт» у Львові, власником якого є відомий київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін.
Він відкрив ресторан 13 липня, подія викликала ажіотаж серед відвідувачів. Багато з них потрапили на лікарняне ліжко. Кацурін також отруївся і наразі перебуває у лікарні.
Станом на 18 липня в інфекційній лікарні вже перебувають 70 відвідувачів ресторану, серед яких 9 дітей. Найменшій постраждалій лише 4 роки, повідомляє Zaxid.net.
«Усі вони перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. За словами медичного директора лікарні Андрія Орфіна, усі хворі отримують відповідну медичну допомогу. Їхній стан — середньої важкості з позитивною динамікою», — пише видання.
Причиною масового отруєння людей стала сальмонела. Наразі ще не має результатів лабораторних досліджень, аби зрозуміти, в яких саме продуктах була небезпечна бактерія. Але, як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, усі хворі повідомили, що їли у ресторані «Сінгапурський чізкейк».
За словами Кацуріна, у заклад викликали санстанцію. Він пообіцяв утилізувати всі продукти в ресторані та оплатити лікування усім постраждалим.
Поліція за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
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Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна