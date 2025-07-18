41.42 / 41.96 48.27 / 48.93
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна

13:08 18 липня 2025
Кількість отруєних у ресторані Міши Кацуріна у Львові зросла, фото https://www.istockphoto.com/

Масове харчове отруєння людей сталося у ресторані «Китайський привіт» у Львові, власником якого є відомий київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін.

Він відкрив ресторан 13 липня, подія викликала ажіотаж серед відвідувачів. Багато з них потрапили на лікарняне ліжко. Кацурін також отруївся і наразі перебуває у лікарні.

Станом на 18 липня в інфекційній лікарні вже перебувають 70 відвідувачів ресторану, серед яких 9 дітей. Найменшій постраждалій лише 4 роки, повідомляє Zaxid.net.

«Усі вони перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. За словами медичного директора лікарні Андрія Орфіна, усі хворі отримують відповідну медичну допомогу. Їхній стан — середньої важкості з позитивною динамікою», — пише видання.

РЕКЛАМА

Причиною масового отруєння людей стала сальмонела. Наразі ще не має результатів лабораторних досліджень, аби зрозуміти, в яких саме продуктах була небезпечна бактерія. Але, як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, усі хворі повідомили, що їли у ресторані «Сінгапурський чізкейк».

За словами Кацуріна, у заклад викликали санстанцію. Він пообіцяв утилізувати всі продукти в ресторані та оплатити лікування усім постраждалим.

Поліція за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фестивалі у Закарпатті десятки людей отруїлись водою зі знаменитого водоспаду.

31

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як приготувати квашені огірки&nbsp;— Рецепт квашених огірків

Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

Кількість отруєних у ресторані Міши Кацуріна у Львові зросла, фото https://www.istockphoto.com/

Через «Сінгапурський чізкейк» у лікарні опинилося вже 70 людей: що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна

Салат. Фото Елли Іванової

Незвичайний яєчний салат: фантастично смачно та ситно

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів