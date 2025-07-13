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На фестивалі у Закарпатті десятки людей отруїлися водою із… знаменитого водоспаду
Харчові отруєння зазвичай мають сезонний характер. Так, восени люди вживають неїстівні гриби, а влітку — несвіжі продукти.
А у Закарпатті причиною того, що десятки людей підхопили гостру кишківну інфекцію, стало вживання ними води з водоспаду Шипіт. Як повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, кількість постраждалих зросла до 38.
Більшість із хворих — 28 людей — учасники неформального молодіжного заходу, які проживали у наметах поблизу водоспада, ще 10 хворих побували біля Шипоту на екскурсії. Всі вони пили воду з водоспаду чи готували на ній їжу.
Медики зазначають, що перебіг захворювання у більшості постраждалих середньої важкості. На щастя, тяжких форм або летальних випадків немає.
Медики застерігають любителів відпочинку на природі від вживання некип’яченої води з відкритих джерел та рекомендують зберігати продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду. Також необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, а при появі симптомів отруєння обов'язково звертатися до медиків.
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Шипот розташовується на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава при підніжжі гори Ґемба в Карпатах; на потоці Пилипець. Вважається гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення.
Різноманітні неформальні молодіжні заходи біля Шипоту на початку липня почали проводити більше як 30 років тому. Особливо популярним вважалися святкування на Івана Купала. До речі, події на Шипоті, де збираються представники різноманітних субкультур, стали головним мотивом книги «Трохи пітьми» українського письменника Любка Дереша. В ній розповідається про те, як під час з'їзду неформалів хтось планував шаманський сеанс масового суїциду.
Раніше популярна співачка Тетяна Решетняк розповідала, як вони із десятирічним сином ледь не загинули через отруєння чадним газом. Виявилося, що газ потрапляв в їхню квартиру через порушення при встановленні витяжки.
Фото з Вікипедії408
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