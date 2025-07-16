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«Я отруївся у власному ресторані»: скандал у Львові з Мішою Кацуріним

18:49 16 липня 2025
Міша Кацурін отруївся у власному ресторані&nbsp;— Фото: Instagram

Чоловік Наді Дорофєєвої відомий ресторатор Михайло Кацурін отруївся у власному ресторані. Про це він повідомив в Instagram.

«Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза — яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня», — написав він.

Кацурін розповів, вони сплатять рахунки за лікування всім, хто отруївся.

«З усіма, хто звернувся по допомогу, на звʼязку. Якщо вам теж стало зле, напишіть, будь ласка, свій контакт в дірект @china.hi. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний», — написав він.

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Також заклад закрили до зʼясування обставин та викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Результати повідомлять кожному постраждалому і громаді також.

Також буде утилізовано всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки.

«Ми вже 10 років годуємо гостей і зараз це приблизно пів мільйона відвідувачів на рік. Якість продуктів, процесів, стандартизація, безпека — звісно, один з наших головних фокусів уваги. Втім, як нам пояснили в інфекційній — кожного літа в ресторанах стається декілька аналогічних, так званих „спалахів“. На жаль, цього разу „спалах“ стався з нами. Ми зробимо все для того щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому», — написав він.

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Як повідомив ZAXID.NET в. о. завідувача 7-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Михайло Когут, у відділенні з симптомами гострої кишкової інфекції наразі перебуває восьмеро хворих. Четверо звернулись до лікарів у вівторок, 15 липня, а ще четверо — наступного дня. Дітей серед хворих немає. За його словами, є підозра на сальмонельоз.

Медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін уточнив, що станом на зараз у лікарні є 12 хворих. Ще четверо хворих лежить у 5-му відділенні лікарні.

Як писали «ФАКТИ», днями на фестивалі у Закарпатті десятки людей отруїлися водою із знаменитого водоспаду.

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