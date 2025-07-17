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Масове отруєння у львівському ресторані: постраждалих вже понад 40, відкрито кримінальне провадження
У Львові в одному з закладів громадського харчування сталося масове харчове отруєння громадян. Кількість постраждалих зросла до 43. Про це повідомили в поліції Львівської області.
«У Львові поліцейські розслідують випадок харчового отруєння громадян в одному з закладів громадського харчування. Сьогодні, 16 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному з ресторанів по вулиці Вороного. Станом на 22.00, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 особи, з них троє дітей», — йдеться у повідомленні.
За фактом слідчі Львівського районного управління поліції № 1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
«Санкція статті передбачає покарання — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування», — повідомили в поліції.
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