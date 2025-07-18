Вигукувала «слава росії» у столичному метро: що відповів пасажир і як зреагувала поліція

Час від часу правоохороніці під час моніторингу соцмереж виявлють відео, які вимагають перевірки. Так, зокрема, відбуваєтья, коли підлітки знущаються з однолітків та викладають записи своїх «подвигів» в мережу.

ВІДЕО ДНЯ

А наразі поліція Києва зайнялася відео, знятим в столичній підземці. Один з пасажирів зафільмував, як у вагоні метро дівчина вигукувала «слава росії» та «смерть хохлам». За що їй одразу «прилетіло».

Обережно, на відео нецензурна лайка.

РЕКЛАМА

«Поліція розпочала перевірку за фактом інциденту у столичному метро. Згідно із публікацією, поширеної в телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив», — зазначили в поліції Києва та додали, що наразі встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватись законності й повідомляти в поліцію, якщо вони стали свідками правопорушень.

Нагадаємо, що минулого року камери відеспостереження допомогли встановити жінку, яка зірвала таблички, розбила лампадки, осквернивши могили загиблих героїв — військових «Да Вінчі» та «Джуса» в Києві.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

81

Читайте нас у Facebook