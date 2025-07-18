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Кабмін прийняв важливе рішення по виплаті пенсій за рішеннями судів: що зміниться для пенсіонерів
Пенсіонери, які незадоволені розміром своєї пенсії, можуть звертатися до суду, аби довести, що виплати мають бути вищіми. В ПФУ наводили в якості приклада пенсіонерів-нардепів, які вже давно не отримують спецпенсії, але звертаються з цього приводу до судів.
Наразі Кабмін затвердив порядок, який встановлює, як саме з бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів, повідомляють в Мінсоцполітики та додають що ця проблема — системна.
За даними міністерства, заостанні п’ять років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів — до 758 тисяч рішень. Загальна сума боргу наразі майже 85 млрд грн. Але єдиного підходу до виконання рішення судів не було.
Зазвичай поточні виплати здійснювались одразу, а за попередні періоди — ставились у чергу. Так, до цього часу виплати отримали пенсіонери, рішення судів за позовами яких набули чинності до 20 листопада 2020 року.
«Вперше в бюджеті ПФУ видатки на судові рішення будуть виокремлені, залежно від джерела фінансування пенсій: виплати, які мають здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, оскільки стосуються пенсій, які виплачуються саме за рахунок коштів держбюджету, та виплати, джерелом погашення яких є страхові пенсійні внески», — зазначили в Мінсоцполітики та додали, що виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного фонду, у розрізі зобовʼязань державного бюджету і страхових коштів.
«Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень», — зазначила перша заступниця міністра Дарія Марчак.
Урядова постанова, зокрема, передбачає, що інформація про судові рішенн відображатиметься в особистому кабінеті пенсіонера на порталі ПФУ.
В міністерстві додали, що постанова вже набула чинності, а наразі триває технічна підготовка до її впровадження.
Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що уряд планує зміни у системі спецпенсій — такі виплати в Україні отримує кожен п'ятий пенсіонер.
Фото — Pixabay250
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