Названо розмір пенсій народних депутатів: хто отримує найбільші виплати

Як відомо, розмір пенсії в Україні залежить від середньої зарплати по країні, власної зарплати пенсіонера та страхового стажу.

Для виходу на пенсію більшості українцям необхідно досягти пенсійного віку (60 років) та мати 35 років трудового стажу. Розмір звичайної пенсії становить 35−40% від середньої зарплати людини.

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Попри те, що в Україні скасували спеціальні пенсії ще у 2017 році, багато колишніх народних депутатів й зараз отримують виплати за особливими умовами, а саме — за рішенням суду.

Станом на квітень 2025 року середній розмір пенсій нардепів перевищує 21 тис грн на місяць, а в окремих випадках перевищує 50 тис. грн. Про це повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король, пише OBOZ.UA.

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Йдеться про тих колишніх нардепів, які встигли вийти на пенсію до 2017 року (дати скасування спецпенсій). Вони продовжують отримувати виплати за старими правилами.

Мало того — вимагають більше. Так, шестеро колишніх депутатів минулого року звернулися до Конституційного суду для визнання скасування перерахунку пенсій неконституційним. Вони вважають, що виплати мають зростати разом із заробітними платами чинних нардепів.

Нагадаємо, у січні 2025 року було запроваджено нові обмеження на надвисокі пенсії. Коефіцієнти зниження застосовуються до частини виплати, яка перевищує 23 610 грн. І тому максимальна пенсія нардепа зменшилась з 246 тис грн до 51 042 грн на місяць.

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Ці обмеження не стосуються військових, учасників бойових дій та пенсій родин загиблих захисників.

За інформацією ЗМІ, найбільшу виплату отримував колишній регіонал Сергій Ківалов. Йому вдалося примножити пенсію у 17 разів завдяки довідці з власного вишу та рішенню суду. Запровадження коефіцієнтів призвело до зменшення пенсії більш ніж у п’ять разів.

Сотні спецпенсіонерів подали позови для скасування обмежень. Наразі через застосування обмежувальних коефіцієнтів максимальна пенсія колишніх депутатів — на рівні 51 042 грн. Середня пенсія в Україні — 6341,11 грн.

Значними сумами пенсійних виплат можуть похвалитися й судді-пенсіонери. Згідно з законом, їхня пенсія називається довічне грошове утримання. Станом на 2025 рік максимальна сума утримання судді — 390 тис грн на місяць.

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До речі, в Україні змінили порядок виплати пенсій та грошової допомоги.

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