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Німеччина хоче ясності: як саме будуть компенсовані відправлені нею в Україну Patriot
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на чіткому визначенні того, як США замінять нові системи ППО Patriot, передані Україні ФРН.
«Останніми днями ми досягли домовленості про те, що ми поставимо нові системи Patriot в Україну з європейського континенту і що ці системи потім будуть замінені США, — сказав Мерц після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. — Тому що ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості».
Він додав, що міністри оборони тепер досягнуть згоди з цього питання. США мають готовність це зробити.
«Але це не питання годин, це питання днів, можливо, тижнів, перш ніж системи будуть доставлені Україні», — цитує канцлера Мерца N-TV.
Президент США Дональд Трамп взяв базове зобов'язання щодо поставок Patriot, але потім викликав плутанину. Зараз незрозуміло, чи повинна Німеччина поставити дві системи, які потім будуть замінені США, і хто оплатить поставку. Раніше уряд ФРН пропонував оплатити дві системи для України, зазначають журналісти.
Як писали «ФАКТИ», Україна розгортає десятки тисяч перехоплювачів, щоб зупинити російські «Шахеди».125
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